Bivša košarkašica Milica Dabović ponovo je dokazala da samopouzdanje i harizma nemaju rok trajanja.

Na najnovijoj fotografiji koja kruži društvenim mrežama, Milica pozira u izazovnom izdanju koje je momentalno privuklo pažnju njenih pratilaca.

Milica Dabović u izazovnom izdanju Foto: Preent Screen

Obučena u šareni, pripijeni bodi jarkih boja i visoke crne lakovane čizme preko kolena, Milica je pozirala oslonjena na barsku stolicu, ističući svoje zategnuto telo i besprekornu liniju. Njena kratka, talasasta kosa i samouveren stav dodatno naglašavaju seksepil i snagu koju zrači.

Otvorila Only Fans

Podsetimo, Milica Dabović odlučila je da otvori popularnu društvenu mrežu "OnlyFans" na kojoj devojke i muškarci prodaju svoje intimne fotografije i snimke.

Ona se tim povodom oglasila na Tviteru i javno priznala da je odlučila da napravi profil na sajtu za odrasle.

- Pošto ste svi želeli moj "OnlyFans", odlučila sam da vam uslišim želju. Volim da se slikam, volim da slikam svoje telo tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal, manje, više. Pala je i oplakada da ću imati preko 1000 pratilaca za manje od 24 sata, poručila je Milica Dabović na Tviteru.

Milica je nekoliko puta javno isticala kako je tokom života imala finansijskih problema, te je počela da prodaje polovnu garderobu putem Instagram naloga.

Milica Dabović ugradila silikone

Progovorila o najtežim trenucima

Bivša košarkašica progovorila je o najtežim životnim trenucima, bivšem partneru, sinu, ali i nasilju koje je preživljavala.

- Sa Šimetom sam se zabavljala godinu dana, međutim on se nije smirio dok me nije dotukao. Batine sam dobijala, uzeo mi je novac, više od stotinu hiljada evra, sam izgubila. Kada sam prijavila nasilje bilo je ili to ili da me ubije. To je za mene bio udarac, ja sam završila sa reprezentacijom, Marina mi je rekla da ne idem u Galatasaraj, ja sam klonula, a on me je dokusurio - započela je Milica, pa nastavila:

- Ja njega nisam videla nikada dok on nije došao, on je tako manipulisao sa mnom. Taman sam se nekako vratila u život posle Šimeta, nisam verovala da postoji loš čovek koji će mene da uništi. On je imao ženu i dete, živeo je na Novom Beogradu, on je meni rekao da je Rotan, ali to nije njegovo ime. Želela sam dete samo i delovao mi je kao čovek koji može da bude otac mog deteta. Ja sam htela da me dete spasi. Tada sam mislila da mi je dovoljno dva meseca da upoznam tog čoveka. Kada sam zatrudnela, moja Ana i naša drugarica su mi rekle da je on oženjen, ustvari to se desilo, došao je kod mene, rekla sam mu da sam trudna, on je nestao, ukrao je zlato i nestao. Tada sam saznala sve, a on je ukrao i Stefanov lančić. U sedmom mesecu trudnoće sam saznala da je prevarant - govorila je Milica.

