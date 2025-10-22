Slušaj vest

Pevačica Mira Škorić bila je u vezi sa dve godine starijim biznismenom iz Berlina, a njihova romansa u početku je delovala kao prava bajka. Međutim, sve se promenilo kada je jednog dana odlučila da ga iznenadi posetom. Umesto radosti, doživela je šok, zatekla ga je u ljubavnom zanosu, i to sa muškarcem.

Mira je ranije izjavljivala da joj je Ana mnogo pomogla na početku karijere Foto: Printscreen Instagram - miraskori, Printscreen Instagram - miraskoric

Ona je svog tadašnjeg dečka zatekla u krevetu sa dečkom.

- Jao, Bože, mislila sam da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima. Ovakvu sramotu nikad nisam doživela. Toliko sam ponižena kao žena da ne znam kako da se nosim s tim. Nijednog trenutka nisam pomislila da bi me prevario s nekom ženom, a kamoli s muškarcem! Tu sliku ne mogu da obrišem iz svoje glave. Ovaj svet je otišao dođavola - rekla je Mira jednom prilikom.

- Zbog posla sam bila sprečena da neko vreme idem u Berlin, iako me je svakodnevno molio da dođem kod njega. Kada sam jedva uspela da odložim neke obaveze, rešila sam da ga iznenadim. Pošto imam ključ od stana, nisam mu se najavila, a kada sam ušla.... Evo i sada se ježim od toga! Uhvatila sam ga s muškarcem! Toliko sam povređena i da sam u tom trenutku imala pištolj kod sebe, ubila bih ih obojicu! Bacila sam mu prsten, okrenula se i otišla. Mnogo me povredio, izgubila sam veru u ljubav - otkrila je Mira jednom prilikom.

Vodila borbu sa opakom bolešću

Podsetimo, Mira Škorić godinama je vodila borbu sa opakom bolešću, a o svojoj borbi je uvek otvoreno govorila kako bi pomogla i drugima koji se nalaze u situaciji u kojoj je i ona bila.

- Nisam prepoznala da imam karcinom. Ja sam došla u vrlo završnu fazu bolesti, primetila sam temperature koje su se pojavljivale, kao i umor bez umora. Sve je bilo u redu, i krvna slika, sve. Nažalost, vrlo sam se družila na onkologiji. Četiri puta sam operisana. Malo-malo pa operacija, pa terapije... Imala sam i hemioterapije, ali ne mogu da pričam o tome - rekla je Mira Škorić sa suzama u očima.

Pevačica je svojevremeno istakla da je u svakom trenutku imala ogromnu podršku dragih ljudi, a kolege su je non-stop zvale i pitale u kojem smeru se situacija menja.

- Porodica i prijatelji su mi davali vetar u leđa za sve. Stalno su me hrabrili, svi su zvali da pitaju kako sam. Iako sam sada dobro, uvek idem na preglede i uzimam terapiju preventivno - rekla je tada pevačica.

