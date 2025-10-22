Slušaj vest

Muzička zvezda Milica Pavlović ne prestaje da iznenađuje svoju publiku i samo mesec dana nakon izlaska singla “ADHD”, koji je isto toliko u trendingu na sajtu Jutjub i nedavno završene regionalne turneje “Lav”, zakazala je veliki solistički koncert za kraj ove godine na jugu Srbije, u Nišu.

Ovog puta odlučila je da se vrati na mesto gde je sve počelo i odakle je krenula njena velika koncertna turneja u sopstvenoj produkciji, i to koncertom koji nosi naziv “Kraljica juga”, za koji su mediji izveštavali da je bio neviđeni spektakl i da je nekoliko stotina ljudi ostalo izvan dvorane, zbog nemogućnosti da kupe kartu.

Za kraj ove godine, u duhu praznične euforije, meraka i topline ljudi sa juga, mlada zvezda će prirediti, sada nam je već jasno, nastavak te serije koncerata, pod nazivom “Kraljica juga 2” u dvorani “Čair”, 26.decembra, sa početkom u 21h.

Nakon sinoćnjeg objavljivanja tizera koncerta “Kraljica juga 2”, publika na društvenim mrežama ostala je šokirana najpre iznenađenjem koje je pevačica vredno pripremala i podelila sa svima, a zatim i samim tizerom u kom izgleda poput svetskih zvezda, sa skroz kratkom dečačkom frizurom u širokim plavim farmerkama, belom kratkom majicom i kristalnim brushalterom. Iako je Milica sklona transformacijama kroz karijeru i često svoju publiku počasti nekim dobrim editorijalom u kom nosi različite frizure, ovde ostaje pitanje da li mlada zvezda nosi periku ili se ipak usudila na drastičnu promenu?

Uz video najavu velikog solističkog koncerta na svom Instagram profilu, pevačica je poručila: “Mislim da je vreme za “Kraljicu juga 2” i moj JUG!”

Iz PR tima Milice Pavlović kratko poručuju: “Milica je jako uzbuđena povodom koncerta koji će se održati 26. decembra u Nišu i već mesec dana radi sa svojim saradnicima na kreativnim rešenjima bine, grafike, kostima, vizuala, nekih novih aranžmana pesama i od sledeće nedelje ulazi u plesnu salu gde počinje da uči nove koreografije. Bitno je da napomenemo da se koncert “Kraljica juga 2” posebno priprema za jug Srbije i izvodi kao takav samo jednom! Zato ne propustite jedinstvenu priliku, spoj muzike i šarma ljudi sa juga Srbije. Čekamo vas sve u dvorani “Čair”, tamo gde je sve i počelo…”

Produkcijska kuća “Senorita Music”, na čijem je čelu sama pevačica, u saradnji sa festivalom “South Dance” obećava nezaboravan šou kojim ćemo ispratiti ovu godinu, a mlada zvezda dokazaće još jednom da za spektakl poput onih svetskih, granice ne postoje.

Foto: Nikola Radišić

Danas, 22. oktobra tačno u podne zvanično će biti puštena onlajn prodaja karata na sajtu gigstix.com, dok će fizička prodaja karata biti moguća u Nišu, u knjižarama Vulkan i agenciji Travego, takođe danas od podneva. Obezbedite svoje karte na vreme!

