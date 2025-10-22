Slušaj vest

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, ponovo je aktivna na društvenoj mreži TikTok, a njen povratnički snimak privukao je gotovo pola miliona pregleda.

Foto: Instagram/djinadzinovic

Mlada influenserka prethodnih meseci našla se u središtu medijske pažnje, nakon čega je Đina privremeno deaktivirala svoj TikTok nalog.

Po povratku na mrežu, objavila je video koji je ubrzo postao viralan. Na snimku se pojavljuje sa prijateljem s kojim je pre nekoliko meseci boravila na Mikonosu.

Reč je o humorističnom skeču u kojem njih dvoje odguruju jedno drugo - kako niko ne bi pomislio da su u vezi, što, kako je Đina naglasila, nije slučaj.

"Beži, misliće da smo u vezi", napisala je u opisu objave i dodala: "Naš najveći problem."

Amerikanac odlepio za Đinom

Podsetimo, ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina, objavila je na društvenim mrežama fotografiju iz luksuznog restorana u Monte Karlu, na kojoj pozira s jednim od najpoznatijih svetskih jutjubera, bokserom i biznismenom Džejkom Polom

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printsceen /instagram, Pritnscreen/Instagram

Džejk je totalno odlepio za Đinom, a u kontakt su stupili putem Instagrama. Dopisivali su se nekoliko meseci, a dogovorili su se da se upoznaju i vide prilikom njegovog dolaska u Monte Karlo, gde Harisova ćerka provodi dosta vremena tokom godine. Do susreta je došlo nedavno, a on ju je na kraju večere pozvao i da ga poseti u Americi i bude njegov gost. Iako nije skrivao koliko je oduševljen njome, Đina na njega gleda kao na prijatelja, a da li će se nešto više desiti između njih, pokazaće vreme.