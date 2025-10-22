Slušaj vest

Pevač Benjamin Kličić, miljenik publike i zvezda "Zvezda Granda", trenutno proživljava jedno od najemotivnijih i najnapetijih poglavlja svog života.

Benjamin i njegova supruga sa radošću očekuju prinovu, ali sreću je nakratko zasenio trenutak koji niko ne želi da doživi. Naime njegova supruga, koja je u sedmom mesecu trudnoće, iznenada je pala.

"Pomislio sam na najgore"

- Samo su me pozvali i rekli da je pala. Noge su mi se odsekle. Normalno da sam se uplašio – ko ne bi? U tom trenutku sam pomislio na najgore. I zbog nje, i zbog naše bebe...“, ispričao je Benjamin.

Benjamin Kličić Foto: Printscreen/Prva TV

Njegova supruga je odmah nakon incidenta otišla na pregled.

„Rekla mi je da se samo saplela, ali da ide kod doktora da proveri bebu. Tih sat vremena dok sam čekao da mi javi nešto kao da je ceo svet stao. Bukvalno sam pretrnuo. Ne znaš ni gde si, ni šta da misliš. Samo ti kroz glavu prolazi jedno: da su oboje dobro.“

Čekaju najsrećniji trenutak

Na svu sreću, nalazi su pokazali da je sve u najboljem redu.

Benjamin Kličić Foto: Instagram

„Hvala dragom Bogu, i beba i supruga su dobro. Ne želim nikome ovakvu situaciju, ali sad samo brojimo dane do dolaska naše sreće.“

Benjamin Kličić je poznat javnosti po svom učešću u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, a tokom karijere osvojio je publiku emotivnim glasom i harizmom.

Kurir/Blic