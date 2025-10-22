Slušaj vest

Vesna de Vinča, bila je prijateljica pokojnog Tome Zdravkovića, te je jednom prilikom podelila urnebesnu anegdotu legendarnim pevačem.

Nime, Toma ju je jednom prilikom odveo na svoj koncert koji je držao u duševnoj bolnici.

- Evo mogu da ispričam da me je Toma Zdravković zvao "šegrt" i jednom mi je rekao: "Šegrte, idemo na jedan koncert koji nikada u životu nećeš zaboraviti", a u stvari me je vodio da bih ja to sada ispričala. To nije nažalost ušlo u film jer nisu znali. Koncert je bio u ludnici, na F odelenju klinike, a ispred nas je bilo jedno 50 bolesnika, on je bio na maloj sceni sa klavijaturistom, a ja sam sedela na malom stolici pred njega. To je bilo nezaboravno, na kraju su svi plakali, oni su tražili da im peva ‘Dotakao sam dno života’, Toma je isto plakao. On je bio zaista poseban - ispričala je Vesna za Alo.

Udala se u crnom

Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", otkrila je mnoge detalje iz svoje prošlosti. Ona iza sebe ima dva braka i, kako je sama priznala, njen ljubavni život je išao iz jedne krajnosti u drugu.

Bila je udata za Milana Langa, a potom za Predraga Vitasa.

- Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega. Venčao nas je Bata Živojinović, a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti - prisetila se nedavno Vesna i bez zadrške otkrila tajne tog braka:

- Brak sa Langom je bio biohemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se od njega razvela.

- Vitas je bio tip antičkog muškarca. Imali smo ozbiljan intelektualni odnos ispunjen strastima. Vezu smo otpočeli u mom stanu i te noći smo se ljubili punih pet sati. Vitas se razveo zbog mene, ali nisam ja rasturila njegov brak, to je već bilo završeno. On je od mene bio stariji 10 godina, bio mi je urednik na RTS-u, a u mene se zaljubio zbog jednog teksta koji sam objavila. Nije mi ništa branio, bio je moj veliki učitelj - pričala je tad De Vinča i rekla da joj se se posle njegove smrti desila još jedna velika ljubav, o kojoj nije želela da govori.

Njen drugi muž Predrag Vitas, ugledni novinar i urednik Informativnog programa Televizije Beograd, preminuo je 1998. godine, a imao je samo 51 godinu kada ga je "pokosila" bolest.

- Crno sam počela da nosim kao udovica, kada je preminuo moj suprug Predrag Vitas. Od tada je prošlo više od dvadeset godina, a ja sam još u crnom. Sudbinu sam pretvorila u svoj stil - otkrila je Vesna jednom prilikom za "Hello".

