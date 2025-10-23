Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Vitomir Tomić, poznatiji kao Vita Tarot, koji je stekao popularnost u rijalitiju Parovi, nedavno je viđen u jednom beogradskom kafiću u nesvakidašnjoj situaciji.

Hit scena na javnom mestu

Naime, u jednom gradskom lokalu sreli smo bivšeg rijaliti učesnika.

Foto: Printskrin

Na prvi pogled delovalo je kao da Vita nešto intenzivno čita ili skroluje po telefonu, ali su prisutni ubrzo primetili da on zapravo spava! Glava mu je bila blago pognuta, oči zatvorene, a telefon mu je visio iz ruke, što je izazvalo znatiželjne poglede gostiju kafića.

Iako je poznat po energičnim nastupima, čini se da je Vita Tarot ovaj put poklekao pred umorom. Nije poznato da li je reč o trenutku opuštanja ili neprospavanoj noći, ali jedno je sigurno čak ni bivšim rijaliti zvezdama nije lako da održe energiju tokom dana.

Krivi sebe za smrt Jelene Marjanović

Podsetimo, bivšeg učesnika "Parova" Vitomira Tomića progoni misao da tragično nastradaloj Jeleni Marjanović nije dao talisman i da je to možda razlog zbog kojeg je pevačici život postao pakao, da bi se na kraju i okončao.

"Jelena se sa Zoranom ušemila kada je bila veoma mlada, sa 15-16 godina. Bilo joj je već dosta svega, a onda je provalila da Zoran ima ljubavnice i želela je da se otrgne od njega . Ona je planirala da ode, što joj on nije dozvolio. Zbog toga se dogodilo to što se dogodilo... Mnogi ljudi počine ubistvo, ne zbog toga što su ga dugo pripremali, nego u momentu!

