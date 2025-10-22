Slušaj vest

Marko Đorđević zvani Markeđani, koji je u utorak veče uhapšenu Dubaiju, ranije je bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Editom Aradinović.

Iako ona njegov identitet u javnosti nikada nije otkrila, svi su znali da između njih dvoje postoje emocije. Često odlazila kod njega i ta veza je trajala pet godina. U jednom trenutku došlo je do raskida, kada je ona u besu objavila njihove zajedničke fotografije, ali mu je lice prekrila stikerom srca.

Posle toga došlo je do pomirenja, ali je to kratko trajalo i usledio je definitivan raskid. Nakon toga on je Editi poslao cveće na nastup, pokušavajući da se pomire, ali je ona taj buket pred svima bacila i rekla da joj ga je poslao bivši dečko i da se džabe trudi.

- Jao, ljudi, evo, dobila sam cveće od svog bivšeg dečka, sa kojim sam bila pet godina. Ako neko može da snimi, bilo bi divno. Ja želim da mu poželim, da kažem da me boli k***a i da se nikad neću pomiriti sa njim! D***j ga! - uzviknula je Aradinovićeva, pa bacila buket iz sve snage u publiku.

Pozvali smo Editu za komentar o hapšenju njenog bivšeg dečka, ali nam je ona odbila poziv.

Inače, kako je Kurir saznao, Đorđeviću su lisice stavljene u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja se od jutros sprovodi i širom teritorije Srbije. Kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sedam osoba je uhašeno u Srbiji i još dve u Španiji i jedna u Dubaiju.

Podsetimo, javnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.

Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge Markeđanija.

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

Hapšenje Đorđevića u Dubaiju izvedeno je u sklopi akcije hapšenja pripadnika takozvanog vračarskog klana. Oni se, kako je saopšteno iz tužilaštva dovode u vezu sa dva ubistva, od kojih je jedno likvidacija Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.

Edita o dečku ne želi da priča Foto: Marko Karović

Prema nezvaničnim informacijama, on je poslednjih godina živeo u tom gradu. Za njegovo ime vezivale su se pevačice s domaće scene, koje su ga navodno obilazile u Emiratima.

U velikoj akicji UKP i SAJ, koje se dovode u vezu sa takozvanim vračarskim klanom tokom pretresa je zaplenjena veća količina novca, luksuznih automobila i skupocenih satova.