Pevačica Marija Šerifović oglasila se na svom Instagram profilu gde je pružila podršku koleginici Nataši Bekvalac koja je nedavno izbacila album.

Naime, Marija je izazvala lavinu reakcija na društveni mrežama svojim najnovijim komentarom o stanju na muzičkoj sceni.

– U poslednje vreme svi "izdaju albume koji su isti, plitki,bez ukusa i estetike. Retko ko zaista ima šta da kaže – napisala je Marija i dodala da ipak postoji izuzetak - Nataša Bekvalac.

Marija Šerifović prokomentarisala novi album Nataše Bekvalac Foto: Printscreen Instagram

- Album „Mama“ je sve ono što danas retko čujemo - dodala je Marija.

Nataša Bekvalac o Mariji

Nataša je nedavno gostovala kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom je odgovarala na pitanja koja joj je Ognjen postavljao, a jedno od njih bilo je sledeće:

U koju svoju koleginicu imaš najviše poverenja i sa kojom možeš da podeliš sve tajne?

- Mislim da bih Mariji Šerifović mogla da kažem sve, mislim da je ona osoba koja bi mene muški držala.

Nataša Bekvalac, promocija albuma "Mama"

Nataša: "Moj prioritet nije muzika"

Nataša godinama nije objavila album, a kako kaže, karijera joj nikada neće biti prioritet već njena deca koju samostalno odgaja.

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - rekla je Nataša.

