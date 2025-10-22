Slušaj vest

Nataša Bekvalac organizovala je gala promociju novog albuma "Mama". Pesme su već našle put do publike i beleže veliku slušanost, što je uglavnom i slučaj kada je ona u pitanju.

Mnogi kažu da Nataša nepogrešivo bira pesme za sebe, ali je bilo i onih numera koje su pisane za nju, ali ih je odbila, a one su postale hitovi u izvođenju njenih koleginica.

- Pesma "Lutka", koju je fenomenalno otpevala Katarina Grujić, pisana je za mene. Ne mogu reći da sam odbila pesmu, ružno je da se tako kaže, samo se nisam u njoj pronašla. Ta pesma ima folk prizvuk koji ja nemam u pevanju i zato je nisam snimila, Kaća je to odlično donela – rekla je Nataša za televiziju K1.

Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Još jedna pesma se nije našla u njenoj diskografiji, a bila je upravo njoj namenjena. U pitanju je balada "pametna i luda", koju je snimila Marija Šerifović.

- I pesma Marije Šerifović je pisana za mene. Tvrdim da ni prva ni druga pesma kod mene ne bi bile toliki hitovi kao što su kod Marije i Katarine – istakla je pevačica.

Foto: ATA images, Milica Lotina

Podsetimo, u emisiji "Intrigantno" Nataša je prokomentarisala potez bivše žene Danila Ikodinovića koj aje dok je Nataša u "Amidži šouu" govorila o svom odnosu sa prvim bivšim mužem na svoj Instagram postavila logo Televisa presenta"

- Moguće da to uopšte nema veze sa mnom. Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smešno, njoj je prvi put - rekla je Nataša na K1 televiziji i nasmejala se do suza.

Inače, Nataša je i na svojoj promociji albuma "Mama" za Kurir kratko prokomentarisala potez Danilove bivše supruge:

- To nije pitanje za mene, nego za gospođu - nasmejala se Bekvalčeva.