Goga Sekulić objavila je nekoliko fotografija na Instagramu koje su izazvale pažnju na mrežama jer se na njima pored pevačice nalazi i Admir Arnautović Šmrk.

Ko je novi saradnik?

Reč je o čoveku koji je godinama bio producent Džali Bratu i Bubi Koreliju, kao i Senidi, Maji Berović i još mnogim pevačima, a često se pominje kao žestoki momak.

Poznato je da je pre dve godine uhapšen i da je u pritvoru proveo oko pola godine.

Planovi

Kako saznajemo, razlog Goginog boravka u Sarajevu jeste snimanje novog albuma, a upravo joj Šmrk pomaže oko toga.

- U Sarajevu je bila nekoliko dana. Goga, Šmrk i još neki njihovi prijatelji zajedno su bili i na koncertu Tanje Savić, koji je održala prethodnog vikenda u tom gradu. Ako sam dobro shvatio, Šmrk je spojio Gogu sa svojim prijateljem Feđom Imamovićem, koji će joj raditi pesme za novi album. Feđa je vrlo talentovan muzičar, piše tekstove i melodije, a inače je doktor nauka na Filozofoskom fakultetu i radi u sektoru informacionih tehnologija - kazao je naš izvor.



Do zaključenja broja Goga se nije javljala na naše pozive.

