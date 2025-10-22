GOGA SARAĐUJE SA EKIPOM IZ SARAJEVA: Pevačica odabrala stranu, evo ko je žestoki momak sa kojim se slikala (FOTO)
Goga Sekulić objavila je nekoliko fotografija na Instagramu koje su izazvale pažnju na mrežama jer se na njima pored pevačice nalazi i Admir Arnautović Šmrk.
Ko je novi saradnik?
Reč je o čoveku koji je godinama bio producent Džali Bratu i Bubi Koreliju, kao i Senidi, Maji Berović i još mnogim pevačima, a često se pominje kao žestoki momak.
Poznato je da je pre dve godine uhapšen i da je u pritvoru proveo oko pola godine.
Planovi
Kako saznajemo, razlog Goginog boravka u Sarajevu jeste snimanje novog albuma, a upravo joj Šmrk pomaže oko toga.
- U Sarajevu je bila nekoliko dana. Goga, Šmrk i još neki njihovi prijatelji zajedno su bili i na koncertu Tanje Savić, koji je održala prethodnog vikenda u tom gradu. Ako sam dobro shvatio, Šmrk je spojio Gogu sa svojim prijateljem Feđom Imamovićem, koji će joj raditi pesme za novi album. Feđa je vrlo talentovan muzičar, piše tekstove i melodije, a inače je doktor nauka na Filozofoskom fakultetu i radi u sektoru informacionih tehnologija - kazao je naš izvor.
Do zaključenja broja Goga se nije javljala na naše pozive.
Goga raspametila publiku: