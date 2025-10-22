Slušaj vest

Goga Sekulić objavila je nekoliko fotografija na Instagramu koje su izazvale pažnju na mrežama jer se na njima pored pevačice nalazi i Admir Arnautović Šmrk.

Ko je novi saradnik?

Reč je o čoveku koji je godinama bio producent Džali Bratu i Bubi Koreliju, kao i Senidi, Maji Berović i još mnogim pevačima, a često se pominje kao žestoki momak.

Poznato je da je pre dve godine uhapšen i da je u pritvoru proveo oko pola godine.

Planovi

Kako saznajemo, razlog Goginog boravka u Sarajevu jeste snimanje novog albuma, a upravo joj Šmrk pomaže oko toga.

Goga Sekulić obradila pesmu Biljane Jevtić Foto: Privatna arhhiva, Privatna arhiva, Printscrean

- U Sarajevu je bila nekoliko dana. Goga, Šmrk i još neki njihovi prijatelji zajedno su bili i na koncertu Tanje Savić, koji je održala prethodnog vikenda u tom gradu. Ako sam dobro shvatio, Šmrk je spojio Gogu sa svojim prijateljem Feđom Imamovićem, koji će joj raditi pesme za novi album. Feđa je vrlo talentovan muzičar, piše tekstove i melodije, a inače je doktor nauka na Filozofoskom fakultetu i radi u sektoru informacionih tehnologija - kazao je naš izvor.


Do zaključenja broja Goga se nije javljala na naše pozive.

Ne propustiteStarsGOGA SEKULIĆ PRODAJE SIR Pevačica pokrenula novi biznis: Kilogram košta 900 dinara: To je specijalitet zlata vredan!
xxx01 News1 Damir Dervisagic.jpg
StarsGOGA SEKULIĆ TUŽILA PLEJBOJ Svetski poznat časopis izgubio licencu i platio najveću kaznu zbog obnažene fotografije i naslova: Napravili nedopustivu grešku!
boris_obreski_19092023_0048.JPG
StarsGOGA POKREĆE PRIVATAN BIZNIS! Pored pevanja ovaj posao će joj donositi brdo novca! Sve ima veze s njenim rodnim krajem
Goga Sekulić
StarsGOGA SEKULIĆ PORED STANA OD 300.000€ POSEDUJE I PLANINU: Pevačica otkrila šta sve ima od imovine, evo šta je sa nekretninama u Dubaiju!
Goga Sekulić

 Goga raspametila publiku:

Goga Sekulić razdrmala Split! Posle svog nastupa gostovala kod Dragane Mirković Izvor: Kurir