Slušaj vest

Aleksandra Prijovićdefinitivno je stavila tačku na saradnju sa kompozitorom Dejanom Kostićem, sa kojim je godinama uspešno radila i koji je zaslužan za njene brojne hitove.

Foto: Kurir

Pevačica i njen bliski dojučerašnji saradnik sreli su se prvi put nakon prekida saradnje na promociji albuma Nataše Bekvalac, ali se tom prilikom najpre nisu pozdravili iako su sve vreme stajali jedno iza drugog, svako u svom društvu.

Okrenuti leđima

Aleksandra i Dejan su došli gotovo istovremeno na Natašinu promociju. Nakon što je Prija dala kratku izjavu medijima i ispozirala foto-reporterima, ona je zauzela mesto za svojim stolom. Tu je već bio Dragan Brajović Braja, takođe njen stari saradnik, s kojim se ona sve vreme smejala i pričala. Videlo se da su se baš obradovali jedno drugom. Posle nekoliko trenutaka u lokalu se pojavio i Dejan Kostić. Oni su se susreli pogledima, ali se nisu javili jedno drugom, a kompozitor je samo prošao pored nje i otišao za sto koji se nalazio nekoliko metara od njenog. Sve vreme joj je bio okrenut leđima.

Foto: Kurir

Brojne novinarske ekipe, među kojima je bila i Kurirova, prisustvovale su ovom susretu i mogli smo na licu mesta da se uverimo da je zaista došlo da zahlađenja odnosa između nekada bliskih saradnika.

Ipak, kako saznajemo, nakon odlaska novinara, njih dvoje su se pozdravili i popričali, a tu su bili i njihovi prijatelji.

Inače, Kostić je sam i u saradnji sa Brajom za Prijovićku napisao velike hitove na njena poslednja dva albuma, među kojima su "Sabotiram", "Ja sam odlično", "Legitimno", "Dam, dam", "Psiho" i "Ludnica".

Foto: Kurir

Podsetimo, početkom oktobra počela su nagađanja o tome da su Prija i Kostić prekinuli poslovne, ali i prijateljske veze, i to svega nekoliko dana nakon što se u javnosti pojavila fotografija kompozitora sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović, snimljena u njegovom muzičkom studiju.

1/4 Vidi galeriju Prija i Dejan Kostić se ignorisali Foto: Kurir

Očekivano, to je izazvalo brojne spekulacije među fanovima. Već ranije se pisalo o tome da su Ceca i Aleksandra zahladnele odnose još od trenutka kada je mlada muzička zvezda svojom turnejom "Od istoka do zapada" oborila rekorde i postala jedna od najuspešnijih pevačica na regionalnoj sceni. Navodno, prema rečima izvora upućenog u estradna dešavanja, ovakav uspeh Prijovićke nije se dopao Ražnatovićevoj jer je u njoj videla direktnu konkurenciju.

1/4 Vidi galeriju Prija i Braja uživaju Foto: Kurir

Kostić je jedan od najplodonosnijih kompozitora, koji je, pored Prijovićki, napisao mnogobrojne hitove, ostvario saradnju i sa drugim velikim zvezdama, a pevači se bukvalno otimaju o njegove kompozicije.

Zna i da peva

Velike hitove pisao je i za Natašu Bekvalac, Acu Lukasa, Maju Berović, Milicu Pavlović i druge.

Nakon uspešne saradnje sa Aleksandrom Prijović, njegova popularnost među pevačima je dodatno porasla, a kako kažu muzički poznavaoci, on će tek zablistati u punom sjaju, ne samo kao kompozitor već i kao pevač, jer njegove glasovne sposobnosti nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Foto: Luka Spremo

Kurir.rs

Aleksandra Prijović i Dejan Kostić se ignorišu: