Aktuelni rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako da veri svoju partnerku Teodoru Delić.

Bebica planira da veri Teodoru

On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.

Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.

- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.

- Mi spavamo bukvalno kao sijamski blizanci - rekla je Teodora.

- Baš mi je bilo teško, ali mislim da je bilo vredno - rekao je Bebica.

Nakon ovog razgovora je Teodora otišla, a onda je Bebica ostao da ispriča svoj plan. On je imao neke želje i zamislio je kako bi trebalo da izgleda njihova veridba.

- Voleo bih da na Rajskom ostrvu s našim prijateljima provedemo nekih dva sata, a Dača i ja smo i pričali. Vezali bi oči Teodori, napravili bi iznenađenje i to bi bilo 1.11. Da li bi mogao da nam pustiš sad našu pesmu: ''Moje si nebo?' - otkrio je više detalja Bebica.

Učesnici smatraju da je Bebica budala

Kako je nakon sinoćne žurke došlo do flertovanja između Teodore i Filipa, učesnici smatraju kako je Bebica "budala" i "slep" jer mu ništa od toga ne smeta.

