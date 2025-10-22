Slušaj vest

Aktuelni rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako da veri svoju partnerku Teodoru Delić.

Bebica planira da veri Teodoru

On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.

Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.

- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.

- Mi spavamo bukvalno kao sijamski blizanci - rekla je Teodora.

- Baš mi je bilo teško, ali mislim da je bilo vredno - rekao je Bebica.

Nakon ovog razgovora je Teodora otišla, a onda je Bebica ostao da ispriča svoj plan. On je imao neke želje i zamislio je kako bi trebalo da izgleda njihova veridba.

- Voleo bih da na Rajskom ostrvu s našim prijateljima provedemo nekih dva sata, a Dača i ja smo i pričali. Vezali bi oči Teodori, napravili bi iznenađenje i to bi bilo 1.11. Da li bi mogao da nam pustiš sad našu pesmu: ''Moje si nebo?' - otkrio je više detalja Bebica.

Učesnici smatraju da je Bebica budala

Kako je nakon sinoćne žurke došlo do flertovanja između Teodore i Filipa, učesnici smatraju kako je Bebica "budala" i "slep" jer mu ništa od toga ne smeta.

Pogledajte dodatni snimak: