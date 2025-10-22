Slušaj vest

Popularna voditeljka Bojana Lazić kaže da je najviše udvarača imala posle razvoda, kao i da je ne zanimaju ni novac, ni moć, ni skupi automobili.

Naime, Bojana je o svom razvodu otvoreno govorila, kao i o tome da li se i koliko čuje sa bivšim partnerom.

- Radila sam sedam godina na Grand televiziji, emisija je bila kolažnog tipa pa je kroz nju prošlo osim pevača i mnogo sportista, političara. Tada nisam bila toliko poznata i lakše su mi prilazili, naročito u tom periodu posle razvoda.

Donosili su mi cveće, čokolade, slali poruke. Da su me muvali jesu, ali nisam nešto nikad želela da budem sa poznatima, eto jedino mi je bivši muž javna ličnost, mada on i ne voli da se to kaže za njega - rekla je Bojana za Adria TV.

1/6 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

"Ne zanimaju me marke i satovi"

Bojana je otvoreno govorila i o tome kakav muškarac treba da bude da bi bila zadovoljna.

- Mora da bude običan muškarac. Ja sam iz mog ljubavnog iskustva zaključila da volim obične muškarce.

Muškarci mene hoće da fasciniraju automobilima, satovima, njihovim pozicijama i novcem, a mene to apsolutno ne intrigira. To je sigurno plus ako sve to ima, ali to me ne fascinira i neće me zadržati pored muškarca niti na prvu privući.

Ono što mi je preko potrebno da muškarac ima jesu razumevanje i podrška.

Pogledajte dodatni snimak: