Danas je rijaliti učesnik Ivan Marinković napustio "Elitu 9" zbog zakazanog ročišta sa voditeljkom Pinka Anom Radulović.

Naime, Ana je Ivana tužila zbog uvreda i kleveta na njen račun da je bila neverna svom bivšem suprugu Mirčetu Raduloviću, a Marinković je sve to izneo u programu uživo tokom jedne od emisija ''Narod pita'' prošlog leta.

Tim povodom se oglasila Ana Radulović koja je otkrila kako teče suđenje obzirom da još uvek nisu gotova ročišta:

Ana Radulović stigla na sud Foto: Printscreen/Pink.rs

- Ivan Marinković je priznao krivicu, ali se suđenje nastavlja - bilo je sve što je Ana mogla da kaže u ovom trenutku.

Ana tužila i Gastozovu bivšu devojku

Ana Radulović progovorila je nedavno o Nađi Rakić, bivšoj devojci Nenada Marinkovića Gastoza, koju je tužila, a koja se 14. oktobra nije pojavila na suđenju u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Nenad Marinković Gastoz igra igru sa Anđelom Foto: Printscreen Instagram

- Nađa se naravno nije pojavila i bićete obavešteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaveštena sinoć je sigurno videla. Pošto ona kaže da je videla da je njen dečko snimao krišom devojke, ona kao majka ženskog deteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao devojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi, započela je Ana.

- Ja se nadam da će se devojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje.

Kurir.rs/Pink

