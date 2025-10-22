Slušaj vest

Nakon što je već dva puta oduševila publiku u Indiji, održavši čak sedam koncerata širom zemlje, Danijela Veselinović se ponovo vraća na ovo magično podneblje — ovoga puta sa svojim orkestrom. Njihovo novo muzičko putovanje vodi ih na globalni festival „One World, One Family“, koji se održava od 16. avgusta do 23. novembra 2025. godine u mestu Mudenahali, u blizini Bangalorea na jugu Indije.

Festival, koji okuplja učesnike iz 100 zemalja sveta tokom 100 dana programa, jedan je od najznačajnijih svetskih humanitarno-kulturnih događaja posvećenih slavljenju jedinstva različitosti, kulture i univerzalnih ljudskih vrednosti. Organizator festivala je centar Zora i Mi, koji od 2012. godine kroz svoje delovanje promoviše humanost, umetnost i duhovni razvoj.

Foto: Promo

Orkestar Danijela ove godine putuje kao deo Srpskog tima, koji će 30. oktobra predstavljati Srbiju pred indijskom i svetskom publikom. Na tom koncertu, orkestar će predstaviti delić tradicionalnog muzičkog nasleđa Srbije, u spoju trube, ritma i duha Balkana, koji već godinama pleni publiku širom sveta.

Za učešće Srbije na ovom globalnom događaju zaslužna je organizacija „Zora i Mi“, koja od 2012. godine kroz svoj humanitarni i kulturni rad promoviše vrednosti zajedništva i duhovnog razvoja. Ova organizacija je ispred Republike Srbije predložila predstavnike koji će učestvovati u programu festivala.

Pored Danijelinog orkestra, muzički deo programa obogatiće i Braća Teofilovići, kao i igračka truba iz KUD-a „Okarina“, dok će kao duhovni i filozofski predstavnici Srbije govoriti Boban Čulajević, filozof, i Davi Mohan, humanitarac, duhovni diplomata i globalni predsednik ACT fondacije.

Foto: Promo

Istog dana, Crna Gora će se predstaviti u muzičkom delu programa izvođenjem Nikole Krivokapića, guslara, i Branke Zečević, interpretatorke etno i duhovne muzike — čime će dve zemlje regiona zajedno, kroz umetnost i tradiciju, poslati poruku zajedništva i međusobnog poštovanja.

Odlazak Orkestra Danijela u Indiju još jednom potvrđuje da autentična srpska truba i snažna umetnička energija Danijele Veselinović nadilaze granice i spajaju kulture. Njihovo učešće na festivalu „One World, One Family“ predstavlja ne samo muzički, već i kulturno-diplomatski most između Srbije i Indije — dve zemlje bogate tradicijom, muzikom i duhovnošću.



