Folker Goran Žižak, poznatiji kao DJ Krmak, zbog svog imidža, ali i tekstova pesam privlačio je pažnju i izazivao različite reakcije javnosti.

Međutim, malo ko zna da je Goran završio čak tri fakulteta.

Najškolovaniji na estradi

Kako su domaći mediji prenosili ranije, on ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta.

DJ Krmak prepoznatljiv je po kosi koja je uvek ofarbana u jake boje, kao i još neobičnijim frizurama i odevnim kombinacijama.

"Kolege su bežale od mene"

Podsetimo, DJ Krmak je govorio o tome kako su ga kolege tretirale.

- Evo posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo - ispričao je jednom prilikom.

Ovo je tajna njegovog nadimka

Iako ga svi znaju pod umetničkim imenom DJ Krmak, pevačevo pravo ime je sasvim jednostavno - Goran Žižak, a on je jednom prilikom otkrio i tajnu svog nadimka.

- U Švajcarskoj je jedan klinac hteo da mi napravi neki reklamni plakat. Slika je bila crno-bela, kao da sam lice sa poternice, samo je još falilo da piše "Traži se". Rekao sam mu da napiše šta god hoće, konj, krava, tele, krmak, šta me briga. On ode gore i napiše "Doktor Krmak". Polepio je to po kafani, a već sledeće veče je 200 ljudi bilo u kafani. Podigao sam sebi cenu, tačnije počeo sam da zarađujem više. Video sam da taj Krmak iritira ljude - izjavio je pevač ranije za "Podcast Inkubator".

