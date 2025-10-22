Slušaj vest

Nakon što je Sita Ahmić udarila verenicu svog sina Neria, Hanu u najbolniju tačku, ona se oglasila putem storija na Instagramu i uputila joj žestoku povratnu.

- Ova zadnja Sitina objava mislim da je jadna i odvratna. Njene laži me nisu dirale, čak su mi smešne, ali udaranje na traumu iz detinjstva i života, ismevanje nekoga jer nije imao porodicu mislim da govori kakva si ti, i sada si pokazala ljudima da si monstrum - napisala je Hana i dodala:

- Ja imam 23 godine, ti imaš 45 tvoja obitelj nije bajna i sama znaš što ste radili jedno drugima, ali ja u to ulaziti neću. Mislim da nije bilo potrebno ovako da pišeš, i ja sam nečije dete i ja imam osećaje i za druge ljude, ti nemaš ni za koga - poručila je Hana putem Instagram storija.

