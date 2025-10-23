Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović i najava njenog lažnog koncerta u Sarajevu poslednjih dana je izazvala haos u gradu na Miljacki, ali i na društvenim mrežama, a za sve je kriva veštačka inteligencija (AI).

Kako se može videti na mrežama, najveći haos je nastao zbog lažnog plakata s datumom njenog koncerta u sarajevskoj Zetri.

- Ceca Ražnatović, 18. april 2026, Zetra, Sarajevo! Želim te u celom svetu - piše na spornom plakatu, dok ispod, u opisu fotografije, stoji komentar autora:

- Jedan pevač nam je pokazao da se pesmom može širiti ljubav. Da li to možemo nastaviti, pokazivati ljubav prema muzici i prema budućem životu.

Očekivano, dok su neki bili oduševljeni ovom idejom, koja se poput vatre proširila glavnim gradom Bosne i Hercegovine, u prvi mah i ne shvatajući da je u pitanju lažna vest, drugi su odmah skočili i žestoko se usprotivili ovoj najavi, ističući da će do Cecinog koncerta u Sarajevu doći "samo preko njih mrtvih".

Podsetimo, prava bura zbog Ražnatovićeve u Sarajevu dogodila se i pre dve godine, kad se njena slika "ukazala" na koncertu Aleksandre Prijović u ovom gradu, i to na video-bimu, kad se preko velikih LED ekrana u sarajevskoj Zetri promovisao njen koncert koji je trebalo da održi u Istočnom Sarajevu nekoliko meseci kasnije.

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o razlozima što ne nastupa u Federaciji i Hrvatskoj.

- Meni je jako zabavno jer je poznato da ja ne nastupam u Hrvatskoj i Federaciji, što ne znači da nemam ogroman broj ljudi. To je moja odluka, ja nemam nigde zabranu, moja je odluka. Iz mog ugla to je prirodna odluka i mislim da je to potpuno okej s moje strane - rekla je pevačica.

