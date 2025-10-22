Slušaj vest

Starleta Iva Grgurić uznemirila je svoje pratioce poslednjom objavom na TikToku. Otkrila je da je završila u bolnici, a potom podelila i detalje o onome što joj se dogodilo.

"Otišla sam na masažu, žena me je polomila"

- Ja sam evo sad upravo došla iz bolnice, mene je juče tako ukočilo u leđima i to je sve krenulo od jedne tajlandske masaže jer ja imam blagu skoliozu i lordozu mislim čak da imam i kifozu... Od naglog rasta i jedna strana mi je. Jedna noga mi je kraća od druge i trebala sam da nosim uložak, a nisam i otišla sam po preporuci na jednu masažu i žena me polomila. Iako sam joj rekla relaks masažu više volim da se mazim nego da me lomi ona je mene polomila. Ljudi, napravila mi je diskus herniju tako da pazite kod koga idete na masažu ne dozvolite da vas neko ko je neuk i neprofesionalac polomi na masaži kao mene - rekla je ona u objavi.

Uživa u novoj vezi

- Rešila sam da se malo sklonim od medija, pogotovo zbog natpisa koji se o meni javljaju. Svega mi je toga preko glave, tako da mislim da bi mi prijalo da se malo sklonim. Od novosti nemam šta da izdvojim, a bitno je da kažem da nisam trudna. Emotivni život sve zanima, i tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela-rekla je Iva nedavno.

O uhapšenom bivšem momku

- Marinka znam dobro i znam kakav je u duši. Sećam se kad je završio u zatvoru zbog brzine pa sam išla da ga posećujem. Želim da mu sve to prođe lakše i da izađe, ali pamet u glavu. Ne bih mnogo da ga komentarišem, ali mi je žao što je završio tu gde jeste. Nisam ostala u kontaktu sa njim. Divim se ljudima koji mogu da ostanu sa bivšima u kontaktu. Žalosno je kad se tako neko posle duge veze samo naprasno rastane. Kad si mlad uvek raskineš zbog gluposti, ali zaista nisam ljuta ni na jednog bivšeg - priznala je Iv

