Nataša Bekvalac održala je spektakularnu promociju svog novog albuma "Mama" i tom prilikom pričali smo s novosadskom barbikom o svim aktuelnim temama iz njenog privatnog i poslovnog života.

Na samom početku razgovora Nataša nam je otkrila ko joj je najveća podrška u životu, ali i glas razuma u slučaju da malo poleti.

- Jako je važno kakvim ste ljudima okruženi, ja sam jako ponosna na njih. Skrenem i ja sa puta, imam i ja neke svoje korake na koje nisam ponosna i nekad bih pomislila da sam veća nego što jesam. Tu su moje sestre i najbolji prijatelj, koji me tako energetski zalepi šamarčinom, i to je meni potrebno. Da znam da sam u sigurnim rukama. Tata je odavno odustao, budući da je jedini muškarac u porodici. Pustio je žensku energiju da buja, divlja i razvija se u svoje najlepše oblike.

Poslednji album si objavila pre devet godina. Da li ti je karijera sada prioritet ili tvoje ćerke za koje si izuzetno vezana?

- Moj prioritet nije muzika, već moja deca. Moja majčinska uloga je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji. Nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga i znam da on uvek da koliko možeš da izdržiš. Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, ali ne bih dalje o tome.

Jedna od novih pesama se zove "U inat". Radiš li neke stvari iz inata?

- U principu, sve što sam uradila iz inata, nije bilo dobro za mene. Sada kada mi dođe da uradim nešto iz inata, ja pustim da prenoći. Kažu da su jutra pametnija od večeri, ali nije uvek tako. Meni su neka jutra gluplja od večeri, ali kada prođe afekat, onda trezvenije razmišljate.

Dve pesme na novom albumu su delo pokojnih Marine Tucaković i Milana Laće Radulovića. Da li su oni imali prilike da ih čuju ili su snimljene nakon njihove smrti?

- Oboje su čuli. Osećala sam odgovornost da ih objavim, ali sve je to bilo preemotivno za mene kao njihovog prijatelja i izvođača, jer su emocije intenzivne kada su okolnosti takve.

Nove pesme su autobiografske i sve govore o ljubavi. Je l' te možda zvao bivši suprug Dača Ikodinović ili neko od drugih bivših supružnika kako bi ti čestitao?

- Niko mi se nije javio, a ni pojavio. Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena.

Nedavno si rekla da bi se jedino Dači vratila od bivših muževa, a njegova sada već bivša supruga Maja Ognjenović to je prokomentarisala sa logom "Televisa presenta" i da je za nju sve to španska serija. Kako to komentarišeš?

- To nije pitanje za mene, nego pitanje za gospođu.

Jelena Karleuša priznala je da je varala sve svoje muževe. Kakva je situacija sa tobom po tom pitanju?

- Ja nisam sve (smeh). Volela sam sve moje muževe, a i oni mene do razvoda.

Postoji neki frajer sa javne scene koji ti je baš privukao pažnju?

- Sa javne scene ne, jer poznajem mnoge od tih ljudi i nekad pomislim: "Bože, nikad nije ni trebalo da upoznam ovu osobu. Trebalo je samo da volim njene pesme."

Imaš li želju da se oprobaš i kao glumica?

- Da sam bila talentovana kao glumica, verovatno bih bila primljena na glumu, ali su ocenili da nisam dovoljno dobra. To je takođe bila situacija u mom životu koja me je okrenula ka muzici. Kad bi se snimala serija o meni, to bi moralo da bude nekoliko sezona te tragikomedije. Ono što bi bilo specifično jeste da bi svaka sezona bila za sebe, druge ne morate da gledate.

Na promociji si bila sva u belom, da li si se tako osećala kao opatica ili kao mlada?

- Ni kao jedno, ni kao drugo. Osećam se kao Nataša.

