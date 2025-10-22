Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, regionalno poznata javna ličnost, došao je u prostorije Hype produkcije i zvanično potpisao ugovor sa, direktorom i vlasnikom ove medijske kuće Sašom Mirkovićem.

Tim činom ozvaničen je njegov ulazak u žiri muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, te je jasno da će ovo biti pravi spektakl koji publika željno iščekuje.

Boki 13 je otkrio da je saradnja dogovorena u rekordnom roku i da ga je, kako kaže, Mirkovićeva čast i profesionalnost odmah osvojila.

- Kad smo se čuli, Saša i ja, znao sam da je jako častan čovek, što je u ovom svetu retkost, i to mi je bio imperativ. Dogovor je trajao samo 10 sekundi, gospodin Mirković je bio galantan - rekao je Boki 13.

Dodao je da publika može da očekuje mnogo iznenađenja i zanimljivih trenutaka u novoj sezoni, naglašavajući da zvezda nije samo neko ko ume da peva.

- Ja ću da ostavim muzički deo ozbiljnim vokalima, ali ja sam slušač, umem da prepoznam kad je nešto dobro. Najviše ću da cenim stajling, pokret i scenski nastup, od „Lepave“, pa nadalje – našalio se Boki u svom stilu, te dodao:

- Lepa Lukić i ja smo vrhunski tandem, ona je presrećna - poručio je.

Boki 13 je dodao da je uveren kako ovogodišnji kandidati imaju veliki potencijal i da će upravo među njima biti pronađene nove velike muzičke zvezde.