NOVA VERIDBA U ELITI Rijaliti učesnik rešio da stane na ludi kamen sa ovom elitarkom!
Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako će u "Eliti 9" veriti svoju partnerku Teodoru Delić.
Iako je javnosti postao poznat kao dečko Miljane Kulić i sa njom se prvi put pojavio u rijalitiju Nenad Macanović Bebica već duže vreme je u vezi sa Teodorom Delić, a njihov odnos rešio je da podigne na viši nivo i ljubav kruniše veridbom.
Bebica je sve osmislio do poslednjeg detalja, zbog čega je bio i na tajnom zadatku. On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.
Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.
- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.
Macanović je odgovorio da mu je bilo veoma teško, ali da je vredelo.
- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.
Nakon ovog razgovora je Teodora otišla, a onda je Bebica ostao da ispriča svoj plan. On je imao neke želje i zamislio je kako bi trebalo da izgleda njihova veridba.
- Voleo bih da na Rajskom ostrvu s našim prijateljima provedemo nekih dva sata, a Dača i ja smo i pričali. Vezali bi oči Teodori, napravili bi iznenađenje i to bi bilo 1.11. Da li bi mogao da nam pustiš sad našu pesmu: "Moje si nebo"? - otkrio je više detalja Bebica.
Nakon što im je Drvo ispunilo želju i pustilo njihovu pesmu Teodora Delić, za koju Zorica Marković tvrdi da je imala odnose sa Erom Ojdanićem, nije mogla da sakrije oduševljenje. Stihovi su u njoj probudili posebnu emociju i odmah se rasplakala, a potom i počela strastveno da ljubi Bebicu.
