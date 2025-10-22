Slušaj vest

Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako će u "Eliti 9" veriti svoju partnerku Teodoru Delić.

Iako je javnosti postao poznat kao dečko Miljane Kulić i sa njom se prvi put pojavio u rijalitiju Nenad Macanović Bebica već duže vreme je u vezi sa Teodorom Delić, a njihov odnos rešio je da podigne na viši nivo i ljubav kruniše veridbom.

Bebica je sve osmislio do poslednjeg detalja, zbog čega je bio i na tajnom zadatku. On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.

Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.

- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

Macanović je odgovorio da mu je bilo veoma teško, ali da je vredelo.

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.

Nakon ovog razgovora je Teodora otišla, a onda je Bebica ostao da ispriča svoj plan. On je imao neke želje i zamislio je kako bi trebalo da izgleda njihova veridba.

- Voleo bih da na Rajskom ostrvu s našim prijateljima provedemo nekih dva sata, a Dača i ja smo i pričali. Vezali bi oči Teodori, napravili bi iznenađenje i to bi bilo 1.11. Da li bi mogao da nam pustiš sad našu pesmu: "Moje si nebo"? - otkrio je više detalja Bebica.

Nakon što im je Drvo ispunilo želju i pustilo njihovu pesmu Teodora Delić, za koju Zorica Marković tvrdi da je imala odnose sa Erom Ojdanićem, nije mogla da sakrije oduševljenje. Stihovi su u njoj probudili posebnu emociju i odmah se rasplakala, a potom i počela strastveno da ljubi Bebicu.