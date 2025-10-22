Slušaj vest

U prijatnoj atmosferi Lisabon bara u MTS Dvorani, 22. oktobra održana je promocija novog autorskog albuma „Nađi svoju strast“ muzičkog producenta, kompozitora i gitariste Ivana Kljajića. Album je objavljen u izdanju AS STUDIOTON-a, a sve pesme i spotovi dostupni su na YouTube kanalu AS TON Music i na svim digitalnim platformama.

Događaj je okupio brojne muzičare, umetnike, saradnike, prijatelje autora, predstavnike medija i kulturne scene, koji su uživali u jedinstvenom spoju muzike i emocije.

Tokom večeri prisutni, među kojima su bili Ana Stanić, Aleksandar Sofronijević, Dragiša Baša i mnogi drugi su imali priliku da vide spotove i čuju pesme sa albuma „Nađi svoju strast“, kao i da u razgovoru sa autorom saznaju više o procesu njegovog nastanka, oblikovanog kroz jedinstveni umetnički koncept #EniturZeb. Kljajićev četvrti autorski album donosi savremen, ali i retro-pop zvuk, naslonjen na duh Beograda osamdesetih godina.

Pored muzičkog izdanja, Ivan Kljajić predstavio je i svoju prvu knjigu „Porodične priče“, zbirku kratkih autobiografskih zapisa koji prate isti unutrašnji i umetnički put – potragu za istinom, strašću i slobodom. Album i knjiga čine celinu muzike i reči, zvuka i sećanja, umetnosti i života.

„Ovaj album je nastajao u trenutku kada sam bio spreman da čujem ono što dolazi iznutra, bez rutine i očekivanja,“ rekao je Ivan Kljajić. „Za mene, naći svoju strast znači pronaći svoj unutrašnji pokretač koji čini da se raduješ svakom novom danu i procesu stvaranja.“

Veče je, osim umetničkog značaja, imalo i humanitarni karakter – prihod od prodaje knjige namenjen je fondaciji „Jedro“ za lečenje dece, čime je Kljajić još jednom pokazao da istinska umetnost uvek nosi i notu dobrote.

Ivan Kljajić je doktor umetnosti, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, muzički producent i gitarista koji je tokom bogate karijere radio na više od 300 muzičkih, pozorišnih i filmskih projekata, sarađujući sa najeminentnijim imenima domaće scene – od Zvonka Bogdana i Emira Kusturice, do bendova Van Gog, Rambo Amadeus, Eva Braun, Bjesovi, Partibrejkersi i mnogih drugih.

Promocija „Nađi svoju strast“ bila je potvrda da muzika, reč i humanost i dalje mogu i treba da idu ruku pod ruku – kao podsećanje da umetnost ima smisla samo onda kada dotiče i menja srca.

