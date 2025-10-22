Stanija Dobrojević shvatila da joj je Asmin najbolji prijatelj

Stanija Dobrojević zvanično je stavila tačku na vezu sa Asminom Durdžićem, koji se trenutno nalazi u rijalitiju.

Kako je istakla, nikome ne želi da uskraćuje osećaj slobode, kao i da je Asmin za manje od mesec dana pokazao sve što je trebalo, a ona preko svog dostojanstva ne prelazi.

Sada se oglasila na svom Instagram profilu, objavivši fotografiju sa kratkom kosom uz opis:

"Teret sam skinula"

- Teret sam skinula, kosu sam skratila, malo za promenu - napisala je Stanija, što su reči pesme "Luče", koju izvodi Dragana Mirković.

Fanovi su brzo reči pesme povezali sa njenim raskidom, te nagađaju da je Stanija posvetila pesmu upravo Asminu, čime je jasno izrazila svoja osećanja i stav.

"Šokirao me je"

Starleta je nedavno progovorila o svom emotivnom brodolomu sa sada već bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

Naime, Maja Marinković i Asmin su u poslednje vreme sve bliži, zbog čega se Stanija i oglašavala, kada je izdala svom dečku žuti karton, koji je kasnije izazvao potpuni haos.

- Istina je da sam doživela kolaps, moji su bili zabrinuti jer su mislili da je samo zbog Elite. Nisam očekivala da će tako brzo da dobije žuti karton, a tek crveni - rekla je Stanija.

- Da li si uzvratila crveni karton? - pitao je Darko.

Ostala sam u šoku. Videla sam ono njegovo kratko, nije mi bilo jasno kome je bilo upućeno. Nismo mi imali odnos da mi se on breca, šokiralo me - rekla je Stanija.

