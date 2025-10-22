Slušaj vest

Bračni par Marko i Divna koje je publika upoznala kroz učešće u emisiji "DNK" stavili su tačku na ljubavnu romansu, a kako su mediji nedavno otkrili između njih je došlo i do žestoke svađe zbog koje je morala da reaguje i policija.

Marko je sada progovorio i otkrio šta se dešava u njihovom domu:

- Nisam stalno kod kuće, jer sam počeo da radim tu u selu Proštincu i Bobovu i zato je tada sve bilo zaključano. Sada često imam posla i dobijem oko četrdeset evra dnevnicu, a kada ne radim onda ovde sređujem po kući i u dvorištu. Treba da doteram drva da imam za zimu, planiram da sredim baštu i da zasadim luk, kupus, paradajz, krastavac i da se time bavim. Moram da se snalazim - rekao je Marko DNK.

Do pomirenja Divne i njega nije došlo, a Marko DNK je sada progovorio o detaljima sukoba zbog kog je morala da reaguje i policija.

- Prijavio sam Divnu zato što mi je polomila stakliće na vratima i zato sam sada privremeno stavio najlone na vrata. Za mesec dana dobijam neki veliki novac i onda ću sve to da sredim - rekao je Marko, a onda otkrio zbog čega je izbila svađa.

- Uzeo sam joj telefon, stavio na kauč i tražila je odmah da joj vratim telefon. Onda je počela svađa upravo zbog tog telefona, jer se ona dopisivala sa nekim. Našla je nekoga sa strane i sa njim se dopisivala i zato sam se iznervirao i tražio telefon - priznao je on.

Dogodio se haos

Marko DNK je opisao i situaciju koja se dogodila kada je policija došla u njihov dom.

- Nije došlo ni do kakve tuče, nego je ona meni pretila kako će da me prijavi policiji i ja sam joj rekao da zove odmah policiju i davao sam joj svoj telefon da prijavi. Ona nije u tom trenutku htela da pozove policiju i onda sam ja odmah pozvao. Došli su inspektori i policija, sve sam rekao šta je uradila i pokazao, a oni su sve snimili. Ona je posle legla ovde u avliju i ponavljala: "Ja neću da idem, neću, neću" i onda su je dva policajca odvela - iskren je bio on i dodao da je do svega moralo doći u jednom trenutku.

- Odmah sam joj rekao da ću sve prijaviti i nakon toga je dobila zabranu prilaska od trideset dana. Mogao sam da ne zovem policiju, jer imam ljude koji su mogli ovo sve da srede i niko to ne bi znao, ali nisam mogao da izdržim i morao sam da je prijavim.

Oboje bili u alkoholisanom stanju

Marko DNK je istakao da nije istina da je samo on bio pod dejstvom alkohola, kako je Divna rekla u intervjuu za medije.

- U tom trenutku sam popio, ali ja sam imao 0, 99 posto alkohola u krvi, a Divna je imala 1, 92 posto alkohola u krvi. Ona je više popila od mene. Najviše je uticao taj alkohol… - rekao je Marko DNK na samom kraju.

