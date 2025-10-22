IMALA JE SAMO 22 GODINE KADA JE UPALA U TEŠKO PSIHIČKO STANJE! Naša pevačica otvorila dušu: Imala sam depresiju
Pevačica Gabrijela Pejčev otvoreno je pričala o periodu kada se suočila sa depresijom nakon što je prošla kroz težak period u životu.
Naime, Gabrijela je mlada izgubila oca nakon čega je doživela i popularnost kroz jedno takmičenje sa kojom tada nije umela da se nosi.
Ona se sada dotakla tog životnog perioda, te je istakla da je u tim trenucima najvažnija podrška porodice.
– Gubitak oca za kog sam bila jako vezana mi je bio veliki udarac. To se desilo malo pre mog učešća u muzičkom takmičenju, zatim rijaliti, ja sam protrčala kroz taj period i sve je to uticalo i cela medijska pompa. Imala sam 22 godine, nisam mogla da se borim sa mnogim stvarima u tom mlađem dobu, ali sve se preživi uz podršku porodice – rekla je pevačica.
"Ljude je sramota da idu kod psihijatra"
Pejčeva se potom dotakla loših stvari koje njena profesija nosi.
– U Srbiji je dosta tabu tema pričati o depresiju, a danas je to kod mladih dosta prisutno. Ljude je sramota da priznaju da su išli kod psihoterapeuta ili psihologa. Ja stvarno nemam problem sa tim jer sam dosta mlada upala u celu tu priču, jednostavno neki naslovi i ljudi, istine i neistine poljuljaju čoveka. Porodica je tu presudna kao podrška, ali mislim da taj mladi čovek u takvoj situaciji treba da se povuče bar na neko vreme i da radi na tim nedostacima i na svom samopouzdanju i onda je sve to mnogo lakše. Smatram da sam previše mlada ušla u sve i zato su me lomile neke stvari- ispričala je Gabrijela.
