Slušaj vest

Pevačica Gabrijela Pejčev otvoreno je pričala o periodu kada se suočila sa depresijom nakon što je prošla kroz težak period u životu.

Naime, Gabrijela je mlada izgubila oca nakon čega je doživela i popularnost kroz jedno takmičenje sa kojom tada nije umela da se nosi.

Ona se sada dotakla tog životnog perioda, te je istakla da je u tim trenucima najvažnija podrška porodice.

– Gubitak oca za kog sam bila jako vezana mi je bio veliki udarac. To se desilo malo pre mog učešća u muzičkom takmičenju, zatim rijaliti, ja sam protrčala kroz taj period i sve je to uticalo i cela medijska pompa. Imala sam 22 godine, nisam mogla da se borim sa mnogim stvarima u tom mlađem dobu, ali sve se preživi uz podršku porodice – rekla je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Ispovest pevačice koja je bila sa Cecinim bratom. Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink, Printscreen Instagram

"Ljude je sramota da idu kod psihijatra"

Pejčeva se potom dotakla loših stvari koje njena profesija nosi.

– U Srbiji je dosta tabu tema pričati o depresiju, a danas je to kod mladih dosta prisutno. Ljude je sramota da priznaju da su išli kod psihoterapeuta ili psihologa. Ja stvarno nemam problem sa tim jer sam dosta mlada upala u celu tu priču, jednostavno neki naslovi i ljudi, istine i neistine poljuljaju čoveka. Porodica je tu presudna kao podrška, ali mislim da taj mladi čovek u takvoj situaciji treba da se povuče bar na neko vreme i da radi na tim nedostacima i na svom samopouzdanju i onda je sve to mnogo lakše. Smatram da sam previše mlada ušla u sve i zato su me lomile neke stvari- ispričala je Gabrijela.

Pogledajte dodatni snimak: