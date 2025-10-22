Slušaj vest

Bivša žena pevača Ace Lukasa, Sonja Vuksanović, uživa u svom životu punim plućima.

Sonja je sada na Instagramu otkrila filosofiju svog života.

- Svetu niko nije ugodio, osim onih koji su ugodili sebi, pa tako rasterećeni rasteretili svet za jedno lično nezadovoljstvo - podelila je bivša supruga Ace Lukasa.

Lukas progovorio o svađama

Podsetimo, Aca Lukas je svojevremeno u autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja" između ostalog pisao i o svađama koje je imao sa svojom najvećom ljubavi Sonjom Vuksanović, koja je jednom prilikom iznela svoj sud o svemu što je on izneo u javnost.

Kako je Lukas između ostalog naveo, Sonja ga je napadala da je vara sa "kepecom iz Zvezda Granda", a on ju je svojim odgovorima povređivao.

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Hype TV, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Nakon svega što je isplivalo u javnost, Vuksanovićeva je tada istakla da je šokirana pojedinim detaljima koji su napisani u knjizi, a onda je progovorila i o navodima da ju je Lukas varao sa Anom Sević.

- Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem - objasnila je bila Sonja.

Optužio je za prevaru

Pevač Aca Lukas u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja" otkrio je nepoznate detalje iz svog burnog života, uključujući navodnu prevaru bivše supruge Sonje Vuksanović sa poznatim košarkašem.

Kako je Lukas pisao nakon brojnih svađa, njihov odnos bio je izuzetno loš, a sve se svodilo na zajednički život zbog ćerkice i medija.

Tada su planirali i put za Ameriku, međutim, Lukas je odbijen za vizu i Sonja je odlučila da krene sama, te je odsela kod svoje drugarice u Majamiju.

- Vratila se nasmejana, sreća joj se videla na licu. Ležao sam na krevetu i igrao neku hazardersku igru… Na sreću ili na nesreću – ugledam Sonjin tablet… Uključim tablet i vidim nepotpisanu poruku, ali sa likom pošiljaoca. Sličica, na njoj neki bradonja. Poruka upućena iz Amerike - piše u knjizi.

Na osnovu opisa mnogi su došli do zaključka da je reč o poznatom košarkašu koga je Lukas u knjizi krio iza pseudonima "Majami", a u pitanju je slavni košarkaš Marko Jarić. Lukas je tako odlučio da Sonju satera u ćošak, pa joj je priredio neprijatnu situaciju.

1/11 Vidi galeriju Sonja Vuksanović na odmoru u Turskoj Foto: Printscreen/Instagram

- Lukas već izvesno vreme sumnja da ga Sonja vara. Nikako nije mogao da utvrdi o kome je reč, sve dok mu jedno veče nije pala ideja na pamet da zameni kartice u telefonima i u Sonjino ime se dopisuje sa osobom sa kojom se ona viđa. Ostao je šokiran kada je saznao da je to Jarić - govorio je izvor za "Blic".

- Kako ne bi pravio dramu pre nego što sve izađe na videlo, on je jedno veče, dok su bili na večeri u Sonjino ime poslao poruku Jariću da ga odmah pozove na telefon. Košarkaš je to i uradio, a onda je Lukas pružio Sonji telefon i rekao: "Neko te zove, javi se". Ona je ostala izbezumljena i posramljena, a folker je tako shvatio da je ipak sve istina - završavi je tad izvor.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: