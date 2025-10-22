Nerio i Asmin imali veliki okršaj, on shvatio da Alibaba sve laže i izmižlja pa izneo nikad jače reči
Stars
NERIO RAZNEO ASMINA REČIMA! Shvatio da Alibaba sve laže i izmišlja pa udario nikad jače: Klošar jedan, lažni kriminalac
Slušaj vest
Nerio Ružanji veoma je pobesneo danas nakon što ga je Asmin Durdžić danas izbacio iz radija i nakon što je bio drzak prema njemu, te je sad rešio da otvori usta i progovori o svemu.
- Ovoga klošara što ovde glumi mafiju, a što je svestan da je n*jebao kad izađe ko ga čeka. On ne može sa Majom da se izbori, već mu Mina i Dača drže predavanja. Sve ću da kažem, zamisli da on mene izbacuje - rekao je Nerio.
Razotkrio Daču, Minu i Asmina
- Oni njemu govore? - upitala je Anastasija.
- Da, ovde glumi da je pametan, a napolju ispada glup. Ja nisam hteo da se mešam jer me se ne tiče, a sad me se tiče - rekao je Nerio.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši