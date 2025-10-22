Slušaj vest

Nerio Ružanji veoma je pobesneo danas nakon što ga je Asmin Durdžić danas izbacio iz radija i nakon što je bio drzak prema njemu, te je sad rešio da otvori usta i progovori o svemu.

- Ovoga klošara što ovde glumi mafiju, a što je svestan da je n*jebao kad izađe ko ga čeka. On ne može sa Majom da se izbori, već mu Mina i Dača drže predavanja. Sve ću da kažem, zamisli da on mene izbacuje - rekao je Nerio.

Razotkrio Daču, Minu i Asmina

- Oni njemu govore? - upitala je Anastasija.

- Da, ovde glumi da je pametan, a napolju ispada glup. Ja nisam hteo da se mešam jer me se ne tiče, a sad me se tiče - rekao je Nerio.

