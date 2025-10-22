Slušaj vest

Nataša Bekvalac organizovala je promociju novih pesama u jednom prestoničkom restoranu. Brojne kolege pružile su joj podršku, a album ''Mama'' posebno se dopao Mariji Šerifović.

Potkačila kolege

1/5 Vidi galeriju Marija Šerifović, drugo veče finala ZG Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Putem društvenih mreža, Šerifovićeva je pohvalila Natašine nove pesme, a istovremeno je potkačila i mnoge druge kolege.

- U poslednje vreme svi ''izdaju albume'' koji su isti, plitki, bez ukusa i estetike. Retko ko zaista ima šta da kaže. Album ''Mama'' je sve ono što danas retko čujemo. Čestitke - napisala je Marija Šerifović na svom Instagramu.

Nataša Bekvalac okupila estradu na promociji

1/8 Vidi galeriju Promocija Nataše Bekvalac Foto: BoBa Nikolić

Podsetimo, pored Aleksandre Prijović koja je najavila povratak na estradu, Natašinoj promociji prisustvovali su i Aco Pejović, Goga Sekulić, Seka Aleksić, Dragan Brajević Braja, Dejan Kostić, Vladan Savić, Anabela Atijas, Darko Tanasijević, Dado Polumenta i mnogi drugi.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: