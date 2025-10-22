Slušaj vest

Pevačica Tijana Dapčević retko govori o privatnom životu a sa suprugom Milanom uživa u ljubavi više od dve decenije.

Tijana i Milan su se venčali 2001. godine, a u braku su dobili sina Vuka koji ima 16 godina. Sada je pevačica otkrila zbog čega se njen sin ne pojavljuje u javnosti i istakla da sa naslednikom ima veoma prisan odnos.

Tijana Dapčević o porodici

- Zato što je sam tako odlučio. Vuk je izuzetno talentovan, bavi se muzikom i radi za dve izdavačke kuće, jednu iz Belgije, a drugu iz Velike Britanije. Smatra da je dovoljno što je producent i nema potrebu da se pojavljuje i slika. Ja sam prva "rampa", jer definitivno postoje stvari o kojima mu je lakše da razgovara sa mnom nego s Milanom. Naravno, postoje situacije u kojima se pre poverava njemu, a i jedno i drugo smo tu za njega u svakoj situaciji.

"Muž je poljoprivrednik, ja zemljoposednik"

1/4 Vidi galeriju Tijana Dapčević sa suprugom na moru Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir

Tijanin suprug je počeo biznis sa orasima, što je ona sada šaljivo prokomentarisala.

- Milan je poljoprivrednik, a ja zemljoposednica. Njegovo je da radi, a moje da trepćem i poziram za Instagram. U šali kažem da mi nije teško da mlatim orahe, jer to umesto mene rade mašine - rekla je ona.

Podsetimo, Tijana i Milan su se svojevremeno našli u centru skandala kada je on uhvaćen u nezgodnoj situaciji sa jednom konobaricom, a kako su mediji preneli Tijana mu je oprostila ovaj "izlet" i više nikada nije govorila o tome.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: