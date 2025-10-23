Slušaj vest

Atina Ferari ponovo je izazvala pravu buru nakon što je iznijela tvrdnje da je bila u vezi s Acom Lukasom, što poznati pevač oštro demantuje.

Sada je Atina ponovo iznijela detalje njihove navodne afere, dodatno raspirujući javnu raspravu.

Foto: Kurir Televizija

- On kod kuće leži, spava, mrzi ga da ustane. Zove me i kaže: "Ljubavi, nema toalet papira, nema praška, nema pomorandži, kafe za espreso, belog, hleba, tosta. Ajde svrati, ti to sve dole kupi i dođi. Čekam te, ljubim te.

- Ja sam na kraju posle svih ovih godina, kad sve stavim na papir bila rame za plakanje i spremačica i domaćica i devojka i žena i sve. Ja bila sve i na kraju da ovako dobijem komentar - rekla je Atina Ferari u intrevjuu za "Alo".

Aca Lukas o odnosu sa Atinom

- Sa tom osobom nikada nisam bio u vezi, a šta sam radio sa njom, sa njom, pa bilo je i gorih, doduše ne mnogo. Živ čovek se ponekad zezne, pa uradi noću nešto što mu ujutru baš i nije prijatno. Svakako intimni odnosi ne, veza taman posla. Ne vidim ništa, što neko drugi ne radi. A gospođici Ferari ćemo eto besplatno dati reklamu, iz humanitarnih razloga, mada čak ni ovaj publicitet joj neće omogućiti da joj iko na vašaru u Šapcu uđe u šator i sluša tu nesnosnu riku za koju samo ona kaže da je pevanje. Vi dobro znate da ja kada nešto jeste ne poričem, ali ni ne dodajem . Dotična je boga mi dosta pridodala. Dodala je i intimni odnos, a i vezu. Ako ona to što me je jednom zadovoljila smatra vezom , pa ona je svetski rekorder u vezama.

Foto: ATA images

- A za prepiske na telefonu, pa šta je i tu sporno. Ne moram baš sad u sitna crevca da napišem šta sam hteo da kažem. Svakako sam imao neku nameru. Između ostalog imala je par drugarica koje su poprilično dobre i atraktivne. I svakako nije ni to bitno. Pa i da sam bio sa njom u vezi ja bih rekao . Ali nisam. Vidim da priča o nekim uslovima. Pa ja svakako ispunjavam poprilično uslova kod takvih, ali ona kod mene ne. Ponešto i mogu da imam sa devojkama sa koficijentom inteligencije ravnom bubašvabi, ali za vezu je kada sam ja u pitanju neophodno da u glavi ima ono što se zove mozak. Što kod dotične nije slučaj.

