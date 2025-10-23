Slušaj vest

Pevačica Tamara Milutinović, koja uživa u srećnom braku sa fudbalerom Darkom Jevtićem, otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu. Tamara je priznala da je uvek raspoložena za nežne trenutke sa suprugom i da nikada ne traži izgovore da ih izbegne.

- Nikada ne odbijam s**s, nemam nijedan izgovor da bih ga izbegla - rekla je Tamara Milutinović u emisiji "Amidži šou" i dodala da u Darka ima potpuno poverenje.

Tamara Milutinović uživa sa fudbalerom Foto: Privatna Arhiva

- Nikada mi nije palo na pamet da proveravam Darkov telefon! Iako znam koja mu je šifra, nikada nisam poželela da uradim tako nešto. Nepotrebno je da ga kontrolišem i ulazim u njegove poruke. Ne razumem žene koje to rade, a i smatram da u našem slučaju nema potrebe za tim, jer u supruga imam potpuno poverenje.

"Ne smeta mi što me zovu ženom fudbalera"

- Bilo bi suludo kada bih rekla da mi smeta što me zovu ženom fudbalera. Darko i jeste uspešan fudbaler, na čiju sam karijeru izuzetno ponosna. Isto tako, ni njemu ne smeta kada kažu da je muž pevačice, jer on to i jeste. Nikada nismo imali problem sa svojim zanimanjima, mnogo važnije od toga čime se ljudi bave je to da se podržavaju i razumeju jedno drugo - kaže Tamara Milutinović i dodaje:

- Darko je u svakom trenutku uz mene, u potpunosti razume moj posao, kao što i ja razumem njegov i verujem da je to preduslov za uspešan brak. Bez toga sigurno ne bismo opstali. Uvek je tu kako bi mi pomogao da izaberem pesmu jer ima osećaj i sluh i činjenica je da se on mnogo više razume u muziku nego što se ja razumem u fudbal.

