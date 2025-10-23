Goga Sekulić mogla da zaradi više da je radila na karte

Pevačica Goga Sekulić otkrila je da je odlučila da ukloni silikonske implante iz grudi i vrati se svom prirodnom izgledu.

Kako kaže, već duže vreme je razmišljala o tom koraku, a uz to je uspela da reši sve obaveze vezane za banku i dugogodišnji kredit, pa sada može da kaže da joj je savest potpuno mirna.

Pevačica Goga Sekulić u beloj providnoj haljini Foto: Preent Screen

- Stavila sam silikone još na početku karijere. Bila sam jako mlada i u tom trenutku to nisam shvatala kao grešku, ali sam se kasnije pokajala. Imala sam poprilično velike, lepe, prirodne grudi i stvarno ne znam šta mi je to trebalo.

- Vidim da se moje koleginice vraćaju potpuno prirodnom izgledu i u potpunosti ih podržavam. Smatram da bi trebalo da negujemo ono što nam je priroda dala i da to može da izgleda čak i mnogo lepše i atraktivnije od onoga što su radili doktori. U jednom trenutku sam išla na operaciju smanjivanja grudi, ali razmišljam i o tome da potpuno izvadim silikone, verovatno ću to uskoro uraditi - rekla je Goga.

Tužila Plejboj

Podsetimo, Goga Sekulić svojevremeno je podnela tužbu protiv Plejboj izdanja u Srbiji, jer je na naslovnoj strani magazina objavljena fotografija devojke uz natpis „Goga Sekulić gola i opasna - bolja od Cece“

Sve se desilo 2004. godine, a devojka koja se nalazila na naslovnoj strani magazina je predstavljena kao Goga, iako to nije bila ona.

- To nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa kada sam to videla. Zove me jedan drug i kaže: "Gordana...", a kad mi kažu Gordana, ja znam da nešto nije u redu. Otišla sam da vidim bilbord, koji se nalazio na Brankovom mostu. Na njemu je bila neka polugola devojka, a naslov je glasio: "Goga Sekulić gola i opasnija od Cece". Pomislih, šta je sad ovo? - Rekla je Goga.

