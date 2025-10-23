Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša i Milica Pavlović godinama su imale jedno od najskladnijih prijateljstava među poznatima, ali se to promenilo. Sada je jelena odgovorila na Miličinu izjavu o njihovom duetu "Mašala".

Foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje da li bi obrisala duet sa Karleušom da je u njenom vlasništvu, Milica je odgovorila:

- Pesma nije u mom vlasništvu, tako da ne mogu da odgovorim. Kada je u mom vlasništvu poput "Kidaš me", ja stisnem "obriši".

Ova izjava nije ostala neprimećena kod Karleuše, koja je oštro reagovala na reči Milice Pavlović. Na društvenoj mreži "X" ona je kratko prokomentarisala: "Auh, šta priča ova žena".

Oglasila se Karleuša o prekidu prijateljstva

Podsetimo, pre nekoliko meseci Jelena Karleuša se oglasila na društvenim mrežama u vezi prekida prijateljstva sa Milicom Pavlović.

- O Milici Pavlović. Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako retko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu deli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uverila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu “peticiju” obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se setila Madonine aktuelne pesme iz 2004.

Jelena Karleuša na snimanju Zvezde Granda Foto: Kurir Televizija

Jelena je potom otkrila da li se čula s Milicom nakon što ju je otpratila sa Instagrama:

- Meni ni poruku nije poslala kad sam je otpratila sa Instagrama jer je znala u čemu je problem iako je nevešto pred novinarima kao loša glumica serija rekla da ne zna razlog. A onda je u sred linča koji preživljavam i u kom su oskrnavili grob moje majke, u kom mi danonoćno prete smrću okačila i ovo. Nemojte više da me pitate za Milicu Pavlović. Neka joj služi na čast. A ja… šta ću… kakva sam takva sam. Voleli me, mrzeli, moje trajanje pokazuje mnogo - napisala je Jelena.

