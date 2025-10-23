Slušaj vest

Sukob među pevačicama traje već neko vreme, otkako je Aleksandra Bursać izjavila da su je Tamara Milutinović, Katarina Grujić i Andreana Čekić „koristile kao džak za udaranje“.

Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Sve je počelo kada je Andreana Čekić zamerila Bursaćevoj što je prepevala pesmu „Cipele“, koju je ona prvobitno snimila u duetu s Emirom Đulovićem

Tamara Milutinović gostujući u emisiji "Amidži šou" priznala je da sa koleginicom ne bi nikad snimila duet.

- Ne bih snimila duet sa Aleksandrom Bursać - bila je jasna Tamara koja netrpeljivost prema Aleksandri, koja uskoro treba da se porodi, ni ranije nije krila.

Jednom prilikom, kada su Milutinovićevu pitali za sukob sa Bursaćevom, kratko je poručila:

- Ne bih ni sekundu svog vremena trošila na nju.

Foto: Damir Dervisagić

"Govorili su da sam loš čovek"

Podsetimo, Aleksandra Bursać je istakla da su je pogodile reči da je loš čovek.

Aleksandra je otkrila da je godinu dana proživljavala pakao jer su je i druge koleginice napadale.

- Sada ću da objasnim, da ljudi čuju i moju stranu priče. Ja sam to prećutala jer mi niko ništa nije rekao u oči. Na to prepucavanje preko novina nisam navikla, niti sam to radila. Govorili su da sam loš čovek, a to me je najviše povredilo - otkrila je Aleksandra u emisiji "Pretes", pa je imenovala koleginice koje su joj zamerile celokupnu situaciju:

Aleksandra Bursać Foto: Nenad Kostić

- Katarina Grujić i Tamara Milutinović, a to sve nije bilo samo preko novina, već i preko nekih mojih prijatelja koji su mi to preneli, naravno. Ja sam bila džak koji su oni zakucavali jedno godinu dana. Ja sam ćutala, ali mi uopšte nije bilo lako. Srela sam Kaću na nekoj svadbi i javila mi se i to srčano.