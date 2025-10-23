Slušaj vest

Đina Džinović, ćerka Harisa Džinovića, sinoć se zavljala u noćnom provodu sa Hanom Ikodinović u beogradskom klubu na nastupu njene majke Nataše Bekvalac.

Hana je sinoć iskoristila priliku da okupi društvo, Đinu i ostalu žensku ekipu, a kako prenose domaći mediji, odlično su se provele na Natašinom nastupu.

1/5 Vidi galeriju Đina Džinović i Hana Ikodinović na nastupu Nataš Bekvalac Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Hana i Đina su bile u zanosu, sve vreme su se snimale, uvijale jedna uz drugu i igrale, a za ovu priliku su obukle uske kreacije koje su istakle sve atribute.

Snimak Đine Džinović zapalio mreže

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, ponovo je aktivna na društvenoj mreži TikTok, a njen povratnički snimak privukao je gotovo pola miliona pregleda.

Mlada influenserka prethodnih meseci našla se u središtu medijske pažnje, nakon čega je Đina privremeno deaktivirala svoj TikTok nalog.

Po povratku na mrežu, objavila je video koji je ubrzo postao viralan. Na snimku se pojavljuje sa prijateljem s kojim je pre nekoliko meseci boravila na Mikonosu.

Reč je o humorističnom skeču u kojem njih dvoje odguruju jedno drugo - kako niko ne bi pomislio da su u vezi, što, kako je Đina naglasila, nije slučaj.

"Beži, misliće da smo u vezi", napisala je u opisu objave i dodala: "Naš najveći problem."

Kurir.rs

Đina Džinović na odmoru: