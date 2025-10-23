Slušaj vest

Folker Dragan Kojić Keba učestvovao je u kvizu "Superpotera", a pevač je tom prilikom napravio pravi šou.

Sve je krenulo kada se voditelj Jovan Memedović obratio Kebi.

"Kako ti se sviđa", rekao je Keba, a zatim sledećom rečenicom je nasmejalo Tragače.

"Ti si malo stariji čovek", rekao je Jovan Memedović, a onda su Tragači počeli da se smeju.

Bori se za 800.000 dinara

Keba je odmah napravio šou u "Superpoteri". Pevao je i sa Tragačima.

Keba je bio hrabar i prihvatio da brani svotu od 800.000 dinara.

"Idem, pa šta bude". rekao je Keba nakon što je prihvatio mogućnost da osvoji maksimalan iznos od 800.000 dinara, a svi u studiju su mu aplaudirali.

Da li će Keba osvojiti 800.000 dinara, saznaćemo u subotu, 25. oktobra na RTS-u.

Profesor iz Lazarevca osvojio 650.000

Profesor filozofije u Gimnaziji u Lazarevcu, Saša Stajčić, briljirao je nedavno u kvizu "Superpotera", nadmašio je tragače i osvojio je 650.000 dinara.

Naime, u Superpoteri pravila su takva da svaki takmičar najpre osigurava potencijalni novčani iznos kroz prvu igru u kojoj odgovara na pitanja sa više ponuđenih odgovora, što je Saša uradio.

Nakon toga, Saša je od tragača dobio tri ponude, a odlučio se za onu najveću u iznosu od 650.000 dinara.

U trci Saše i Tragači su pokušali da daju što više tačnih odgovora na brza pitanja koja im je voditelj naizmenično postavljao, a pobednik je ona strana čije vreme za igru ne istekne prvo. Saša je bio brži i bolji od njih i kući nosi 650.000 dinara.

