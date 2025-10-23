Slušaj vest

Milica Živanović, široj javnosti poznata kao Mimi Oro, proslavila se pre više od decenije zahvaljujući viralnom učešću u televizijskom kvizu, gde je nizala nezaboravne odgovore, od toga da je "oro" najveća ptica, pa do nepoznavanja himne Srbije i boja na državnoj zastavi.

Kako je tada rekla "Oro" umesto orao, to joj je donelo neviđenu slavu, a danas ona izbegava da se pojavljuje u javnosti, a promenila je i zanimanje.

Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Milica je govorila u javnosti ranije da je revizor, a sada reklamira proizvode jednog brenda i drži edukacije, što se jasno vidi i po njenim profilima na društvenim mrežama.

Inače, mnogi je pamte po učešću u rijalitiju "Parovi", gde je pravila skandale i imala kratke veze sa pojedinim učesnicima. Milica je ipak imala i veliku armiju fanova, te i danas na društvenim mrežama kruže njeni snimci iz rijalitija, koji su tada postali viralni.

Podsetimo, Mimi je učestvovala u rijalitiju "Parovi", gde je svojim ponašanjem i izjavama redovno privlačila pažnju javnosti. Međutim, nakon burne medijske karijere, povukla se iz javnosti

Ipak, Milica se sada potpuno posvetila sebi, zdravoj ishrani i životu, a o svemu obaveštava i svoje pratioce putem društvenih mreža, koji su iako je završila svoju rijaliti karijeru, nastavili da joj budu podrška. Prema fotografijama sa njenih društvenih mreža, vidi se da Mimi poseduje i plantažu breskvi, trešnji i oraha, čime se i sama pohvalila.

Nakon učešća u rijalitiju "Parovi", ona se povukla iz javnosti, a od tada do danas u potpunosti je promenila lični opis, odnosno fizički izgled. Na snimcima i fotografijama vidi se da je promenila izgled, da je skoro neprepoznatljiva. Prilično je smršala i ofarbala se u plavo, a mnogi smatraju da je imala i neke estetske intervencije.

Podsetimo, Mimi Oro svojevremeno se na svom Instagram profilu pohvalila da je pronašla posao i postala revizor.

- Ja sam Milica Živanović, dolazim iz Jagodine i revizor sam po profesiji", rekla je Mimi tada.