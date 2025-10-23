ZBOG LAPSUSA SE PROSLAVILA I DOBILA NADIMAK: Mimi Oro danas živi potpuno drugačijim životom, promenila je zanimanje pa se povukla iz javnosti
Milica Živanović, široj javnosti poznata kao Mimi Oro, proslavila se pre više od decenije zahvaljujući viralnom učešću u televizijskom kvizu, gde je nizala nezaboravne odgovore, od toga da je "oro" najveća ptica, pa do nepoznavanja himne Srbije i boja na državnoj zastavi.
Kako je tada rekla "Oro" umesto orao, to joj je donelo neviđenu slavu, a danas ona izbegava da se pojavljuje u javnosti, a promenila je i zanimanje.
Naime, Milica je govorila u javnosti ranije da je revizor, a sada reklamira proizvode jednog brenda i drži edukacije, što se jasno vidi i po njenim profilima na društvenim mrežama.
Inače, mnogi je pamte po učešću u rijalitiju "Parovi", gde je pravila skandale i imala kratke veze sa pojedinim učesnicima. Milica je ipak imala i veliku armiju fanova, te i danas na društvenim mrežama kruže njeni snimci iz rijalitija, koji su tada postali viralni.
Učestvovala u rijalitiju
Podsetimo, Mimi je učestvovala u rijalitiju "Parovi", gde je svojim ponašanjem i izjavama redovno privlačila pažnju javnosti. Međutim, nakon burne medijske karijere, povukla se iz javnosti
Ipak, Milica se sada potpuno posvetila sebi, zdravoj ishrani i životu, a o svemu obaveštava i svoje pratioce putem društvenih mreža, koji su iako je završila svoju rijaliti karijeru, nastavili da joj budu podrška. Prema fotografijama sa njenih društvenih mreža, vidi se da Mimi poseduje i plantažu breskvi, trešnji i oraha, čime se i sama pohvalila.
Nakon učešća u rijalitiju "Parovi", ona se povukla iz javnosti, a od tada do danas u potpunosti je promenila lični opis, odnosno fizički izgled. Na snimcima i fotografijama vidi se da je promenila izgled, da je skoro neprepoznatljiva. Prilično je smršala i ofarbala se u plavo, a mnogi smatraju da je imala i neke estetske intervencije.
Podsetimo, Mimi Oro svojevremeno se na svom Instagram profilu pohvalila da je pronašla posao i postala revizor.
- Ja sam Milica Živanović, dolazim iz Jagodine i revizor sam po profesiji", rekla je Mimi tada.