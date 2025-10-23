Slušaj vest

Mirka Vasiljević trebalo je danas da bude saslušana u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu povodom slučaja u kojem je njen nevenčani suprug Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima, ali se ni ovog puta nije pojavila.

Glumica je pre nedelju dana trebalo da svoj iskaz iznese kao svedok, ali se ni tada nije pojavila pred nadležnim organima. Tada je navedeno da je izostala zbog zdravstvenih problema.

Novo saslušanje je bilo zakazano za danas, ali Vujadinova nevenčana supruga nije došla. Vujadin Savić je 8. oktobra dao izjavu pred tužilaštvom. Tada je naveo da duže vreme poznavao sa A.K., što je i transrodna osoba iznela u svojoj odbrani.

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao lgbtq+ zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.

Podsećamo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra, pisao je prvi Kurir. A.K. je posle hapšenja smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora, a kako odatle tvrde ona će imati sve adekvatne uslove, te hormonsku terapiju ako je bude tražila.