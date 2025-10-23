Slušaj vest

Pevačica Slađa Delibašić ima dve ćerke, Silviju i Marinelu, koje je dobila u braku s denserom Đoletom Đoganijem, a sada se prisetila trenutka kada je svom ocu, pre mnogo godina, saopštila da je u blagoslovenom stanju.

Ona tvrdi da mu je bilo teško da sve to podnese, te ni njoj posle toga nije bilo svejedno, a onda je posle teškog perioda uspela sebi da sredi život iz snova.

- Mom ocu je bilo najteže kad sam mu saopštila da sam trudna i da se udajem za Đoleta. To mu je bilo katastrofa. Želeo je više. Mi sa Kosova biramo muškarca za ceo život, da bude tvoje vere. Nisam tad tako gledala na ljude, delim ih na pozitivne i negativne - rekla je Slađa i dodala:

- Sada bih drugačije uradila definitivno. Bila mi je bitna njegova duša i kakav je čovek, tek posle sam upoznala njegovu porodicu. Kažu da ne treba gledati ko je i šta je, ali parametri ipak postoje i to mogu da primenim sad kod dece - rekla je Slađa.

Ona je govorila i o nastupima sa Đoletom.

- Počeo je da mi smeta taj zajednički nastup sa Đoletom, trebalo je da me pusti da budem lider na bini, tako da sam odlučila da nastavim sama s decom, da izađem iz zajedničke kuće, znala sam da ću uspeti i to je najveća moja snaga. Želela sam da dokažem da mogu sama, ali dobro, bilo je kako treba da bude.

Đole o zabranjenoj ljubavi iz detinjstva

Poznati denser Đole Đogani, nekadašnji član popularnog dvojca "Đogani Fantastiko", bio je u braku sa svojom koleginicom Slađom Delibašić.

Iz njihove ljubavi rodile su se dve ćerke, Silvija i Marinela, koje su nasledile muzički talenat svojih roditelja. Međutim, nakon što su se razveli, Đole je započeo novu životnu priču sa pevačicom Vesnom, koja mu je postala ne samo supruga, već i partnerka u muzičkoj karijeri. Njih dvoje su izgradili skladan porodični život i dobili dvoje dece – sina Adriana i ćerku Lauru.

Zabranjena ljubav

Ono što je manje poznato široj javnosti jeste da je pre Slađe i Vesne, Đole bio zaljubljen u devojku s kojom je imao "zabranjenu ljubav". Upravo ta emotivna priča iz mladosti poslužila mu je kao inspiracija za jednu od njegovih najpoznatijih pesama.

Interesantno je da je numera nastala nakon što ga je sudbina nakon četiri decenije ponovo spojila sa mladalačkom ljubavi. Taj susret bio je dirljiv i poseban, o čemu je Đole otvoreno govorio u intervjuima, otkrivajući detalje priče koja je ostavila dubok trag u njegovom životu.

"Imao sam zabranjenu ljubav iz detinjstva, ali njeni roditelji nisu hteli da nas puste da imamo našu ljubav. Njoj su toliko branili da su je na kraju udali protiv njene volje za drugoga. Sreo sam je za 8. mart, posle četrdeset godina. Nisam ni znao ko je ona, pitala me je da li može da se fotografiše sa mnom. Samo prepoznajem neke oči, ali bilo je hiljadu i više ljudi. Nekako je stala čudno i sramežljivo, kao da hoće da mi kaže, a ja žurim i želim da idem dalje. Na Fejsbuku je pustila zajedničku fotografiju i napisala: 'Hvala ti, ovo mi je želja nakon toga da te ponovo vidim'", pričao je Đole.

