Aleksandra Mladenović na svom Instagram profilu podelila je tužnu objavu. Pevačica je ostala bez svoje bake, a porukom kojom se oprostila od voljene tera suze na oči.

- Sačekala si me da završim nastup i otišla zauvek. Počivaj u miru, bakice moja! Volim te i zauvek ću da te čuvam u srcu - napisala je pevačica na Instagramu, uz zajedničku fotografiju s bakom.

Genetiku povukla na prababu

Pevačica Aleksandra Mladenović tokom gostovanja u jednoj emisiji otkrila je odakle joj ljubav prema alkoholnim pićima, te kako je istoj rekla "ne". Ne želeći, naime, da "krene tim putem", rešila je da u potpunosti okrene novi list.

Upitana da li joj je piće potrebno kako bi izdržala svirku i ostala budna do kasno u noć, Mladenovićeva je otvorila dušu pa objasnila kako stoje stvari.

- Ne, samo treba da budeš normalan u glavi, sve ti dolazi iz glave. Mislila sam da ću uvak cirkati, uvek sam bila crna ovca u porodici jer niko iz moje kuće ne pije alkohol, da se razumemo, ja sam jedina bila crna ovca. Kad se pitalo na koga sam to nasledila, kaže majka: "Imala si prabaku koja je pila na crevo, tako je vukla rakiju". Tada sam rekla: "Ne želim da idem tim putem i tim stopama". Ja želim da ne budem kao moja prabaka. Vukla je rakiju na crevo, iz bureta direktno - objasnila je ona u emisiji "In3gantno".