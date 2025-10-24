Slušaj vest

Milica Pavlović održala je konferenciju za medije povodom predstojećeg koncerta "Kraljica juga 2" u Nišu, koji će se održati 26. decembra u hali Čair.

Nakon što se osvrnula na svoj nedavni boravak na Baliju, gde se, kako nam je rekla, vratila sebi i gde je prisustvovala ritualu "čišćenja karme", muzička zvezda je za Kurir govorila o spektaklu koji priprema, ali i o svim aktuelnostima iz svog života.

Foto: Nemanja Nikolić

- Jedino sam razočarana što ću pauzirati sa radom na novom albumu. Očekivala sam da ću ove godine objaviti album, ali želim fokus da usmerim na koncert "Kraljica juga 2" u Nišu. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata u mojoj karijeri. Želim tim ljudima da dokažem da ih nikada neću zaboraviti. Dobiće produkciju, koncert, pesme i izvođače koje jug zaslužuje. Niko još nije nadmašio prvi koncert u Nišu, koji je preteča ovog nastavka, a dvorana, iako je mala i skromna, ima dušu. Sve je novo, gradimo od nule - rekla nam je na početku Milica.

U svoje projekte ulaziš megalomanski i uvek si u debelom minusu. Za razliku od tebe, Ana Nikolić promoviše nove pesme demo snimcima iz sobe u stanu, bez ikakvog spota i ulaganja, i opet postanu hitovi. Da li tebe takav pristup radu i odnosu prema publici nervira?

- Meni je drago što sam od početka karijere do danas slušala i verovala sebi i što sam održala svoju autentičnost. Ne mogu da pobegnem od sebe, ja sam kontrol frik. Bavim se ovim poslom najbolje što znam, a što ne znam, željna sam da naučim. Ne zadovoljavam se prosekom, već velikim stvarima. To znači da ću dati 150 odsto sebe, koreografije, muzičari, sve mora biti najbolje. Možda neki izvođači ne mogu da pobegnu od sebe, pa tako rade od danas do sutra, ja tako ne bih mogla da živim i spavam. Osećala bih se loše da znam da nisam dala maksimum.

Da li svesno ulaziš u rizik kada su u pitanju novi projekti, da neće biti prihvaćeno na način na koji si ti želela?

- Da. Ja volim rizik. Nisam osoba koja ima komoditet i ne želi da izađe iz zone komfora. Stalno izlazim iz nje.

Foto: Nikola Radišić

U najavi za koncert imaš opet kratku kosu, tj. periku. Mnogi su na društvenim mrežama primetili da s tom frizurom ličiš na Cecu Ražnatović s početka karijere, ali i na Ninu Badrić.

- Ako na mrežama komentarišu da ličim na njih dve, onda je to za mene kompliment. One su dve prelepe žene. Kad sam pogledala sebe u ogledalu, rekla sam u šali: "Stigla Hale Beri iz Bunibroda." Našla sam dobro poređenje. Trudim se da budem inovativna i nikad dosadna. Volim da sam autentična i da ne ličim na druge.

Tvoja bivša drugarica Jelena Karleuša nedavno je pohvalila tvoj stajling na jednom događaju. Da li ti prijaju njene reči ili ti je svejedno? Kakve emocije gajiš prema njoj sada posle svega?

- Okej sam. Jako lepo od nje i hvala joj na komplimentu.

Postoji li neki muškarac koga si ga prevarila ili on tebe, i da li je to bio razlog prekida vašeg ljubavnog odnosa?

- Nisam nikad i moje mišljenje je da mene nijedan partner nije nikada prevario. Ne znam za to, ali ako jeste, a ja nisam saznala, bravo i svaka čast. To je onda ozbiljan šmeker. Kod mene je karta poverenja uvek bila najbitnija, a toliko sam nespretna da ne umem da prevarim i da hoću. Iako delujem opasno, ja sam jedna mica.

Kome si poslednji put odbrusila: "Daj da prekinemo s..nje, odbila sam te uz poštovanje?"

- Uh, mnogima sam to rekla sa ove naše scene i ne mislim samo na pevače. Bolje je da to ne radimo. Mnogi su mi se sa naše scene udvarali, ali na jedan tako lep način. Oni nisu bili sigurni da li sam slobodna ili ne i nemaju gde da se raspitaju i onda su se udvarali tako šarmantno. A kad sam ih pitala da li se oni meni to udvaraju, rekla sam im da je bolje ovako. Svi su to prihvatili. Ako se meni ne desi nešto na prvu, na klik, u to onda ne verujem.

Jesi li uspela da prevaziđeš traume od Snežane Đurišić i njenih ne baš lepih komentara na tvoj račun?

- Snežana je imala nekoliko opaski na moj račun. Jednom je Saši Popoviću rekla da "sad" pevam, a zamerila mi je i što pričam na dijalektu sa juga Srbije. A ja se ne trudim da ga ispravim, pričam po sluhu. Nemam problem, ja sam devojka sa juga. Snežana ima neku čudnu energiju prema meni i nadam se da se to više neće događati. Uvek sam joj se lepo javljala, ali sam jednom morala da joj odgovorim jer ništa nisam zgrešila.

U kakvim si odnosima s Darom Bubamarom?

- U okej smo odnosima s moje strane. Sećam se kad je imala koncert u Beogradskoj areni, da smo zajedno gostovale u emisiji i da me je zamolila da joj šerujem reklamu za koncert. Ja bih to uradila i da mi nije tražila, podržavam svakog ko se usudi na tako nešto. Čak sam šerovala samo nju, a ne i Seku. Tada je nastao neki problem između njih. Posle je bilo nekoliko čudnih izjava s njene strane i to mi uopšte nije bilo jasno. Očigledno tako funkcioniše šoubiz.

Hoće li biti dueta na novom albumu, s obzirom na loša iskustva koja imaš sa Acom Lukasom i Jelenom Karleušom?

- Imam dva ili tri upita za duete sa velikim našim zvezdama. Trenutno nisam raspoložena za duet, iako su sve tri pesme izvanredne. Presnimila sam pesmu "Kidaš me" s jednim kolegom, ali neću još ništa da pričam o tome.

Foto: Nemanja Nikolić

