Pevačica Aleksandra Bursać čeka dete sa 10 godina mlađim kolegom, suprugom Stevanom Sekulićem.

Kako je otkrila, par čeka devojčicu, a sada je u osmom mesecu trudnoće i broji sitno do porođaja.

Aleksandra Bursać
Aleksandra Bursać Foto: Printscreen Instagram

Aleksandra je na svom Instagram profilu objavila fotografije iz porodičnog doma, a na jednoj od njih vidimo njenog supruga kako uživa sa prijateljima i igra igrice dok ona leži u krevetu.

Aleksandra Bursać pokazala stomak u osmom mesecu trudnoće
Aleksandra Bursać pokazala stomak u osmom mesecu trudnoće Foto: Printscreen Instagram

- Moj osmi mesec i njihova druženja - napsala je Aleksandra.

Na sledećoj je pokazala ogroman stomak, a par ne krije sreću što će uskoro postati roditelji.

O odnosu sa svekrvom

Aleksandra je na svom Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je reč o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

Aleksandra Bursać Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija

- Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on preneo svekrvi i dočekalo me!- napisala je pevačica na svom Instagramu pa dodala:

-Moram se pohvaliti jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu.

Kurir.rs

 Svadba Aleksandre Bursać:

Svadba Aleksandre Bursać Izvor: Privatna arhiva