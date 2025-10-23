Slušaj vest

Rada Manojlović izaziva pažnju javnosti gde god se pojavi, a pre nekoliko dana je morala i da reaguje na mrežama zbog negativnih komentara na račun svoje nove pesme. Sada je u centru pažnje zbog snimka iz emisije "Paparaco lov", na kojem se vidi kako iz nepoznatih razloga plače u kolima na sav glas.

Kako se može videti na snimcima, Rada je ful skockana gostovala u emisiji "Magazin In", a nakon završetka snimanja, na kome je bila i njena sestra i menadžerka Maja, uputile su se ka svom automobilu.

Rada je sestru tada odvezla do stana na Crvenom krstu, gde živi već godinama, a nakon što je ona izašla, pevačica je još 15 minuta ostala u džipu, da bi se nakon toga uputila ka obližnjem restoranu. Tu ju je sačekao nepoznati muškarac koji ju je tešio.

Pozvali smo Radu za komentar, ali nam se ona nije javljala na pozive.

