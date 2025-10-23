RADA MANOJLOVIĆ JECALA NA SAV GLAS! Usnimili je uplakanu posle emisije, tešio je nepoznati muškarac
Rada Manojlović izaziva pažnju javnosti gde god se pojavi, a pre nekoliko dana je morala i da reaguje na mrežama zbog negativnih komentara na račun svoje nove pesme. Sada je u centru pažnje zbog snimka iz emisije "Paparaco lov", na kojem se vidi kako iz nepoznatih razloga plače u kolima na sav glas.
Kako se može videti na snimcima, Rada je ful skockana gostovala u emisiji "Magazin In", a nakon završetka snimanja, na kome je bila i njena sestra i menadžerka Maja, uputile su se ka svom automobilu.
Rada je sestru tada odvezla do stana na Crvenom krstu, gde živi već godinama, a nakon što je ona izašla, pevačica je još 15 minuta ostala u džipu, da bi se nakon toga uputila ka obližnjem restoranu. Tu ju je sačekao nepoznati muškarac koji ju je tešio.
Pozvali smo Radu za komentar, ali nam se ona nije javljala na pozive.
Kurir.rs
Rada Manojlović za Kurir: