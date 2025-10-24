Slušaj vest

Pevačica Dobrila Čabrić ima 97 godina, a javnosti je postala poznata kroz takmičenje "Nikad nije kasno". Ona je ujedno i najstarija pobednica muzičkog takmičanja ikada, a kako kaže, još uvek ima udvarače.

- Otkud ja znam kako ja njih privlačim. Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, kao muve se lepe. Ima nešto. Ja u kakvoj se sredini nađem ja se tako kao kameleon pretvorim. Godine se tu ne vide u meni je mlad duh. Ne zamaram nikoga, gledam da svima bude lepo pored mene - rekla je pevačica.

"Živim burnim životom"

Još tokom učešća pokazala je neverovatnu snagu i volju za životom i pesmom, a danas ne voli kad joj neko kaže da je najstarija učesnica šoua veterana.

- Kad kažete najstarija, to nekako zvuči staro, a ja se ne osećam staro. Kod mene je izvor mladosti u duši, jer sam okružena mladima i niko ne oseća simptome starosti kod mene. Talas mladosti me nosi, svi me vole i od te ljubavi živim. Volim da putujem, volim događaje, dnevna iznenađenja i toga ima dosta, i onih loših i onih dobrih. Aktivna sam i svuda se rado odazivam - rekla je Dobrila i objasnila kako to za skoro 95 godina života je i dalje vitalna, puna energije i snage.

- Nema tajne, ali velika je stvar sama ishrana. Recimo, ja sam vegeterijanac, ne mogu meso da jedem. Vrlo retko pojedem neko parče, ali žvaćem ga kao hartiju. Uglavnom sam na voću, povrću, salatama i tako. Drugo, ne pijem, ne pušim, zapalim nekad u društvu, ali to izgleda vrlo loše kao kad piletu stavite cuclu. Meni to ne paše - istakla je Dobi i nastavila da objašnjava po čemu se razlikuje od svoje generacije:

- Burnim životom živim. Ne legnem nikad kao stari ljudi u 8 ili 9, ja legnem u 3 ujutru ili ne spavam do 5. Čitam ili gledam nešto na Internetu što me interesuje, pratim ove teške ratne događaje i stalno se mislim ‘Daj Bože da ne bude Treći svetski rat’. Korona nas je dosta opalila i ne bi trebalo čovek protiv čoveka da ide.

Ključ za dugovečnost je mesto gde živi

Tvrdila je da i samo mesto gde živi ima uticaj na njeno zdravlje i drži je i dalje u punoj snazi.

- Dojran je biser od jezera i to podneblje jako volim. Dojran ima čarobnu moć, jedan magnet, vazduh koji je jedinstven. Kažu da je Dojransko jezero drugo na svetu koje je lekovito, samo fali so. Ja kad plivam, odmorim se, plutam, mogu i po pola sata da uživam, nema šanse da potonem – ponosno je ispričala nekadašnja pobednica „Nikad nije kasno“ i otkrila da u Makedoniji obožava da posećuje kazina.

- Tamo nemaš gde da ideš, osim u restoran, a ja nisam neki restorandžija, meni je draži kazino. Ja sam bila i menadžer u kazinu, tako da mi je taj život u kazinu jako poznat. Tamo imam svoj svet, tamo dolaze Grci, a ja odlično govorim grčki. Družimo se, lepo mi je, tako mi vreme prolazi. Ja sam tamo njihova legenda - istakla je Dobi koja u 95-oj godini i dalje vozi automobil.

- Sad sam očajna, ja sam bez kola kao ptica bez krila. To je strašno kakva me je nesreća sa tim kolima zadesila. Kupila sam auto za jeftine pare, ali puče mi tokom vožnje kaiš. Kao da je đavo uzeo auto u svoje ruke, sve je zakočilo i volan i kočnice i raspao se auto kao ljuska od jajeta – ispričala je Dobrila, a na pitanje da li nakon dve saobraćajne nezgode ima strah da ponovo sedne u auto, kao iz topa je odgovorila:

- Naravno da nemam, jedva čekam da dobijem auto. Dobila sam vozačku na tri godine, imam dobar refleks. Ovo nije moja greška, ja ne mogu bez auta.

Iako je do nedavno bila promoter svog eliksira mladosti, tačnije meda, 95-godišnja Dobrila tvrdi da je pravi eliskir mladosti u načinu razmišljanja.

– Ako veruje u sebe i ako želite da živite, onda ćete i živeti. Dobro, pojave se žute minute, ali kad se pojavi, kad počnu godine da me guše samo kažem ‘Iš,iš od mene’. Neću da se zamaram sa tim i da razmišljam o ružnim stvarima. Ja sve loše eleminišem. Volim da radim, volim da čitam, da štrikam, da pletem, volim životinje, meni nikad nije dosadno – zaključila je Dobrila.

