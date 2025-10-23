Slušaj vest

Višnja Petrović veliki je gurman. Pevačica voli hranu, a slatkiši su joj posebna opsesija o čemu je i govorila za medije. Kako je otkrila zbog prežderavanja je čak četiri puta bila u bolnici.

"Da li je istina da si pojela u istom trenutku baklavu, tulumbu ,urmašicu i vrelu lazanju?", pitala je voditeljka, na šta je Višnja priznala:

"Ja sam osoba koja je četiri puta išla u hitnu pomoć u životu zbog prežderavanja. I na kraju me ta neka žena pozna i nekako sam uvek sam kačila njenu smenu i samo mi je rekla: "Hidriraj se i idi kući", priča folkerka kroz smeh za "Adria TV".

Mala žena koja puno jede

Ipak, kaže da nikada nije imala problem sa viškom kilograma.

"To je bilo pre, ali nikada nisam ja imala neku nenormalnu kilažu, međutim, ja sam mala žena koja možda pojede mnogo. E, onda sam shvatila da me to čini tromom i neraspoloženom i da ja samo kad pojedem šećer da me roka insulin u jednom trenutku i onda me spusti", pričala je Višnja i nastavila:

"I onda sam navikla da sve doziram. Navikla sam da ne jedem taj dan kad radim i onako sve svela na minimum i da sam u skladu sa svojim telom i sa svojom dušom. To mi je jako važno", poručila je.