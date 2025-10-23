Slušaj vest

Regionalna zvezda, Saša Kovačević, zakazao je ekskluzivan koncert u Beogradu!

Posle uspešne letnje turneje, pevač prepoznatljiv po specifičnom glasu, modernom pop, reggaeton i etno zvuku, i vrhunskoj produkciji, nastupiće 16. decembra 2025. godine u Plavoj dvorani Sava Centra.

Plava dvorana Sava Centra ima posebno emotivno značenje za Sašu — ovde je 2011. godine održao svoj prvi, tada potpuno rasprodat, veliki beogradski koncert.

Pripremite se za muzički šou svetskog nivoa! Saša Kovačević, osnivač produkcije „SK Media“, garantuje spektakularnu produkciju, po kojoj su poznati njegovi koncerti i spotovi.

Publika će imati priliku da čuje premijere novih pesama koje Saša planira da objavi do decembra, uz sve njegove najveće hitove. Do sada je objavio dva studijska albuma – „Jedina si vredela“ i „Ornament“, kao i više od 30 singlova koji su obeležili domaću muzičku scenu.

Od svog proboja 2004. godine, Saša Kovačević je postao jedno od najcenjenijih imena scene, gradeći karijeru na izuzetnom muzičkom kvalitetu. Kao priznanje za svoj rad i promociju rodnog kraja, 2011. godine proglašen je i za zaslužnog građanina opštine Zemun.

Obezbedite sebi nezaboravno muzičko veče! Zbog ogromnog interesovanja, karte su već u prodaji.