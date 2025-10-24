Slušaj vest

Pevačica Zlata Petrović uvek je iskreno govorila u javnosti, nikada ništa nije krila, pa je svojevremeno i pričala o problemu sa kockom koji je imao njen stariji sin Miki Dudić.

I sam Miki, koji je pošao putem majke i oca Hasana Dudića i bavi se muzikom, u "Eliti 9" je pričao sve o tome priodu kada je bio opsednut porokom i istakao da je svoju porodicu doveo do dna.

Zlata je svojevremeno za Svet pričala da se i njena majka kockala.

I majka joj se kockala

- Moja majka se kockala. Kod nas je bilo uobičajeno da danas imamo puno, a da sutra nemamo ni dinara. Ona je bila pevačica i ja sam talenat za muziku nasledila od nje. Prvi put sam ušla u kafanu kada sam imala 17 godina, jer nisam mogla više da podnosim da jedan dan imamo pune kese para, a drugi dan nemamo šta da jedemo. E kada sam osetila svoje pare, rekla sam sebi da je to moj život i više nisam prestala da pevam – ispričala je svojevremeno Zlata za Svet i nastavila:

Zlata Petrović i njen stariji sin Miki Dudić

- Majčin porok prešao je na mog sina i on se godinama lečio od kocke. Bilo je mnogo teško. Morala sam da trčim i radim za svoju porodicu, pa za širu familiju, koja je siromašna. I njih sam obezbedila. Sve sam morala sama da obavim, jer sam veoma odgovorna osoba. Plakala sam danima znajući da moj sin ide da prokocka sve što zaradim, a šta ćeš, to je život – bila je iskrena Zlata.

- Petnaest godina sam ćutala i vraćala sve njegove dugove koji nisu bili mali, a onda sam jednog dana rekla sebi da je dosta. Stavila sam tačku na to! To je bio kraj! Dosta sam ja sebe krivila za sve to – priznala je Zlata.

Izbacila ga iz stana

Ali, ni to što ga je majka izbacila iz stana nije pomoglo sve dok Miki sam nije shvatio da mu je lečenje neophodno. Tada su potražili stručnu pomoć. U nekoliko navrata on je bio stacioniran u Zavodu za lečenje bolesti zavisnosti, a pevačica je bila potpuno uključena u sve, jer bez podrške porodice nema ni izlečenja.

Miki je posle dva puta nedeljno išao na terapije, a pa onda na dve terapije mesečno, dok nije ozdravio. Zlati je žao što je izgubio brak, ali ni u jednom trenutku nije krivila snajku što je odustala od borbe.