BIVŠEM UČESNIKU RIJALITIJA PREMINUO OTAC! Branislav Radonjić Brendon se na društvenim mrežama oprostio od roditelja, dani tuge u porodici
Branislav Radonić Brendon, poznat široj javnosti po svom medijskom angažmanu u više rijaliti formata, suočava se s velikim gubitkom,preminuo mu je otac. Vest o smrti potresla je njegove prijatelje i obožavaoce, koji mu putem društvenih mreža upućuju izraze saučešća i podrške u ovim teškim trenucima.
Dani žalosti u krugu porodice
Iznenada
Prema dostupnim informacijama, Brendonov otac preminuo je 22.oktobra, a porodica je zamolila za mir i privatnost dok prolaze kroz period žalosti.
Brendon se zasad nije oglašavao u medijima, ali izvori bliski porodici navode da je duboko potresen gubitkom. Komemoracija i sahrana biće održane u užem krugu porodice i prijatelja.
- Ovim putem obaveštavam da je danas, 22. oktobra 2025. godine, preminuo moj otac Radica Radonić u 58. godini života – napisao je Brendon
Redakcija izražava iskreno saučešće Brendonu i njegovoj porodici.