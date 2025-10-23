Slušaj vest

Branislav Radonić Brendon, poznat široj javnosti po svom medijskom angažmanu u više rijaliti formata, suočava se s velikim gubitkom,preminuo mu je otac. Vest o smrti potresla je njegove prijatelje i obožavaoce, koji mu putem društvenih mreža upućuju izraze saučešća i podrške u ovim teškim trenucima.

Dani žalosti u krugu porodice

Branislav Radonjić Brendon proživljava teške trenutke Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Printscreen

 Iznenada

Prema dostupnim informacijama, Brendonov otac preminuo je 22.oktobra, a porodica je zamolila za mir i privatnost dok prolaze kroz period žalosti.

Brendon se zasad nije oglašavao u medijima, ali izvori bliski porodici navode da je duboko potresen gubitkom. Komemoracija i sahrana biće održane u užem krugu porodice i prijatelja.

- Ovim putem obaveštavam da je danas, 22. oktobra 2025. godine, preminuo moj otac Radica Radonić u 58. godini života – napisao je Brendon

Redakcija izražava iskreno saučešće Brendonu i njegovoj porodici.

